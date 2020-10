Paura di invecchiare

editato in: da

La paura d’invecchiare riguarda tutti da un certo punto in poi della vita. E con “certo punto” intendiamo il momento in cui ci si accorge della comparsa delle prime rughe e quando ci si accorge di non tenere più i ritmi di una volta.

Da giovani non si pensa certo a queste cose. Eppure lo stile di vita “da giovani” incide su un buon invecchiamento, fisico, psicologico e, non in ultimo, spirituale.

I tempi che viviamo non ci vengono in contro. Viviamo di like, vogliamo essere eternamente in forma, eternamente giovani, aiutati da medicina e chirurdia. L’età che avanza sembra una vergogna.

Prendersi cura di sé, a ogni età, è certamente una cosa buona. Ma quando diventa un’ossessione, che fare?



