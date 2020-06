Essere nell’adesso

editato in: da

Che cos’è il passato e cos’è il presente? Siamo convinte di essere unicamente il prodotto del nostro ieri ma in realtà non è proprio così. Noi siamo il risultato dei passati che abbiamo scelto ma anche dei futuri che immaginiamo verranno.

Il presente è passato e futuro insieme, un dono. Del resto non diciamo “ho un presente per te” quando abbiamo un regalo da offrire? Se vogliamo che il nostro presente sia davvero un dono, in primis per noi stesse, dobbiamo lasciar convivere nel “qui e ora” il nostro miglior passato e il nostro migliore futuro.

Impariamo ad affrontare le difficoltà da una nuova prospettiva, con un impatto emotivo positivo. Ricordate: è sempre il momento di volersi bene.

Siete pronte a rendere migliore il vostro presente? Facciamolo insieme a Vera, la nostra life coach.

