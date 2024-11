Il rock si spoglia per i Rolling Stones Awards: pelle e corsetti, i look più belli (e audaci)

È stata una notte all’insegna del rock alla Roundhouse di Londra: l’iconica sala da concerto di Camden Town è stata allestita per la speciale seconda edizione annuale dei Rolling Stone UK Awards, e dunque affollata di star della musica tutte nello stesso luogo per un’unica serata. Presentata da Jayde Adams, la cerimonia promette di riunire ogni anno il meglio della musica, del cinema e dell'intrattenimento per celebrare quello appena trascorso assegnando ben quattordici premi agli artisti che più di tutti si sono contraddistinti. Oltre alla premiazione ed alle attese esibizioni degli English Teacher, di JADE e dei Confidence Man, il momento topico dell’evento è stato ovviamente quello costituito dagli arrivi sul red carpet. E, preparatevi, perché se ne sono viste delle belle.