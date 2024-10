L’importanza di 70 anni di televisione e 100 anni di radio

La Rai rappresenta da sempre un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento degli italiani. Con la mostra 70 anni di Televisione, 100 anni di Radio, ospitata al Museo MAXXI di Roma dal 10 ottobre al 3 dicembre 2024, celebriamo un secolo di storia, di progresso tecnologico e di trasformazioni sociali. Un’occasione unica per riflettere su come la televisione e la radio abbiano plasmato la nostra identità nazionale e accompagnato intere generazioni.