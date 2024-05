Charlene di Monaco raggiante al Grand Prix di Monaco

Charlene di Monaco è stata, come sempre, la grande protagonista del Grand Prix di Monaco. La Principessa si è fatta attendere ma ne è valsa la pena: quando è apparsa al fianco del marito Alberto era raggiante e ha colpito nel segno la jumpsuit blu elettrico che ha scelto di indossare per l'occasione. Un look castigato, com'è nel suo stile, ma al contempo elegantissimo che vale la pena approfondire.