Il grande caldo estivo non ferma l’. Mentre colori sgargianti e look freschi la fanno da padrona, e le regine e le principesse più amate si presentano agli eventi mostrandononostante l’afa dei mesi più caldi dell’anno. Prima su tutte Kate Middleton , che dopo l’annuncio delle sue condizioni di salute e un periodo di pausa dagli impegni si è mostrata a Wimbledon con un abito viola che sottolinea ancora una volta tutta la sua bellezza:aderente in vita e con un drappeggio sul petto per salutare con un dolcissimo sorriso i tanti che continuano a interessarsi al suo benessere.