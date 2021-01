editato in: da

Affidarsi al caso e alla fortuna vi porterà a essere come un naufrago alla deriva trasportato dalla corrente. Chi è debole, insicuro, incapace di darsi degli obiettivi e di perseguirli, rinuncia a costruirsi il sui destino. Le mete servono a orientarsi.

Darsi degli obiettivi e impegnarsi a raggiungerli è essenziale per essere felici. Per questo è importante definirli, e la parola che li sintetizza al meglio è Smart. Smart sta per: specifico, misurabile, attuabile, realistico e temporalmente collocato.

Gli obiettivi in fondo sono un’esca per mettere in moto la crescita personale. E non sottovalutate l’importanza di determinare a quali persone chiedere collaborazione per raggiungerli.

Per seguire la pillola di Mindfulness “Sai declinare i tuoi obiettivi?”, clicca e ascolta qui