Parigi Fashion Week, top e flop: gli altri picchi di stile oltre a Andie MacDowell

Come ogni buona fiaba che si rispetti, anche il mese dedicato alle Settimane della Moda sta per giungere al suo lieto fine. O, almeno, è questo l’esito che ci auguriamo. L'ultima tappa fashion, dopo New York, Londra e Milano, sta avendo come degna ambientazione la città delle luci e dell’amore: è anche grazie a Parigi, infatti, sfilata dopo sfilata, tra front row da star e party esclusivi, che si sta pian piano mettendo a fuoco lo scenario modaiolo in cui vivremo da ora sino ai mesi in avanti. Come sempre sono proprio le celebrities a mostrarci cosa indossare - e come - ma anche quali imperdonabili errori non commettere: tra top e flop, di seguito gli highlights della Paris Fashion Week quasi conclusa.