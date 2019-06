Conchiglie di mare: ricette prelibate

Ingredienti: 1,5 Kg di cozze, 2 spicchi di aglio, 1/2 peperoncino, prezzemolo tritato, vino bianco secco, sale, olio d'oliva

Preparazione: Pulite le cozze con l'aiuto di una spugnetta da cucina, strappate via il filo stopposo che c'è tra le conchiglie tirandolo verso la parte larga delle cozze. Lavatele poi molto bene sotto l'acqua corrente. In una padella fate rosolare nell'olio l'aglio e versate il vino, il sale e le cozze. Girate bene e fate cuocere fino a quando non si saranno aperte. Cospargetele con il prezzemolo e servitele ben calde eliminando le cozze che non si sono aperte