Zorzi e Tommaso Stanzani: vacanza di coppia (con Elisabetta Gregoraci)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono sempre più felici e si sono concessi la prima vacanza di coppia, affiancati da Elisabetta Gregoraci. I due si trovano in Puglia e su Instagram hanno pubblicato alcuni scatti che li ritraggono, sorridenti e sereni, durante una gita in barca nella Baia del Mulino d’Acqua vicino a Otranto.

L’influencer e il ballerino si sono conosciuti dopo l’uscita di Tommaso Stanzani da Amici di Maria De Filippi. Nel corso dello show, Zorzi aveva commentato spesso la bravura dell’artista, in seguito aveva palesato un certo interesse nei suoi confronti al termine di un’intervista rilasciata a Verissimo.

Poco dopo erano arrivati i primi avvistamenti dei due per le strade di Milano con il cagnolino Gilda e infine i video e le foto nelle Stories di Instagram. Stanzani si trova in Puglia per partecipare a Battiti Live, programma condotto proprio da Elisabetta Gregoraci. Il ballerino, che si trova nel corpo di ballo dello show, è stato raggiunto da Zorzi.

Fra un live e l’altro, l’influencer e il ballerino si sono concessi un po’ di relax. Con loro Elisabetta Gregoraci che ha scattato la foto di coppia postata su Instagram. “Brava la fotografa – ha scritto l’ex moglie di Flavio Briatore -. Belli voi!”. A commentare lo scatto tanti amici di Tommaso Zorzi fra cui diversi ex concorrenti del GF Vip. Come Stefania Orlando, che ha aggiunto una serie di cuori e Patrizia De Blanck che ha scritto: “Stupendi”. Francesco Oppini, grande amico dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, ha invece ironizzato: “Che top! Spero solo non stia guidando Elisabetta Gregoraci”.

Nella Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi aveva raccontato la sua voglia di innamorarsi e di trovare la persona giusta dopo alcune relazioni finite male. L’amico di Aurora Ramazzotti aveva inoltre svelato di fronte alle telecamere di provare un sentimento nei confronti di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti era intervenuto nel corso di una puntata per tranquillizzare l’amico e mostrargli tutto il suo appoggio. Il legame fra i due è continuato anche dopo la fine del reality di Alfonso Signorini e oggi Francesco non potrebbe essere più felice per Tommaso.