Zorzi e Tommaso Stanzani, dietro il loro amore c’è Maria De Filippi

Dietro l’amore fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ci sarebbe Maria De Filippi. A svelarlo il settimanale Chi secondo cui sarebbe stata proprio la conduttrice a fare da Cupido, favorendo l’incontro fra il vincitore del GF Vip e il ballerino.

I due si sarebbero conosciuti dietro le quinte dell’ultima edizione di Amici, dove Stanzani era impegnato come concorrente. Zorzi sarebbe arrivato nello studio per vedere la scenografia e da subito la sua attenzione sarebbe stata catalizzata dal ballerino. “La conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione – si legge su Chi -. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione”.

Dopo quel primo incontro ci sarebbero state alcune uscite in segreto. Poi i primi avvistamenti, con Stanzani e Zorzi in giro per Milano con il cagnolino Gilda, infine le dichiarazioni su Instagram. Oggi il ballerino e l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi non potrebbero essere più felici. A coronare il loro sogno d’amore una vacanza in Puglia: l’ex ballerino di Amici infatti è entrato nel cast di Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci. A sostenerlo in questa nuova avventura Tommaso Zorzi che è volato a Otranto per trascorrere un po’ di tempo con lui.

L’ex gieffino si sta concedendo un po’ di relax dopo un anno decisamente intenso. Prima è arrivata la vittoria al GF Vip di Alfonso Signorini, poi il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Infine Tommaso è riuscito a condurre un programma tutto suo: Il punto Z. A notare il suo talento anche Maurizio Costanzo che l’ha scelto come ospite fisso della sua trasmissione. Il futuro dell’influencer ora potrebbe essere proprio con Maria De Filippi. Durante la permanenza nel bunker di Cinecittà d’altronde, Tommaso non aveva nascosto il desiderio di lavorare con lei. “Per lei farei anche le fotocopie”, aveva annunciato e la conduttrice aveva deciso di sorprenderlo, inviandogli una lunga lettera, letta nel corso di una puntata, che lo aveva commosso.