Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici insieme: le prime foto di coppia

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono sempre più uniti e su Instagram pubblicano le prime foto di coppia. L’ex concorrente di Amici e l’influencer si sono incontrati in Puglia dopo essersi separati nelle scorse settimane.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi è atterrato a Brindisi da Milano dopo una breve vacanza in campagna con la famiglia. Ad accoglierlo Tommaso Stanzani con cui è si è scattato una foto nello splendido Palazzo dei Mori a Otranto, in provincia di Lecce. Il ballerino è in Puglia per prendere parte a Battiti Live, lo show, in diretta su Radio Norba, condotto da Elisabetta Gregoraci, in onda per cinque serate. I live si svolgono proprio in Puglia e Tommaso ha deciso di raggiungere Stanzani per trascorrere un po’ di tempo insieme.

Classe 2002, Stanzani è nato a Bologna ed è stato fra i protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici, mettendo d’accordo anche Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Dopo l’enorme successo nella trasmissione è entrato nel corpo di ballo di Battiti Live, ma soprattutto si è avvicinato a Tommaso Zorzi. L’influencer in passato non aveva mai nascosto un certo apprezzamento nei confronti del ballerino, pubblicando commenti e messaggi su Instagram.

Poi l’incontro fra i due, le prime foto a Milano con il cane Gilda e le indiscrezioni. Le foto postate nelle Stories raccontano un legame forte e sembrano confermare l’esistenza di una coppia. A farlo anche altri indizi come il commento, dolcissimo, di Tommaso Zorzi in occasione dell’esame di maturità di Stanzani. “Bravissimo, amore mio”, aveva scritto commentando il post in cui il ballerino festeggiava.

Volto di punta dell’ultima stagione televisiva, Zorzi ha trionfato al GF Vip di Alfonso Signorini. Subito dopo è sbarcato all’Isola dei Famosi, scelto da Ilary Blasi come opinionista, infine è entrato nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show. Un grande successo che Tommaso sta condividendo con l’amica di sempre, Aurora Ramazzotti, il nuovo migliore amico, Francesco Oppini, incontrato nella Casa di Cinecittà, e Tommaso Stanzani. Il sorriso di entrambi nelle foto pubblicate su Instagram non mente: il ballerino e l’influencer non potrebbero essere più felici in questo periodo della loro vita. Tutto merito dell’amore.