Zorzi e Tommaso di Amici insieme: abbracci e risate

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Abbracci e risate: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, protagonista di Amici 2021, sono stati paparazzati insieme in giro per Milano. Vent’anni e un futuro nella danza, Stanzani è stato fra i ballerini più apprezzati di quest’edizione dello show di Maria De Filippi. A fare il tifo per lui non solo Alessandra Celentano, ma anche quasi tutti i professori e gli alunni che si sono sciolti in lacrime all’annuncio della sua eliminazione.

Fra i fan del ballerino di Amici 2021 c’è anche Zorzi che più volte ha lodato la bravura di Tommaso, impegnato in complicate coreografie. “Mi invitate nelle puntate sbagliate”, aveva commentato qualche settimana fa, scoprendo la presenza del ballerino a Verissimo, pochi giorni dopo la sua ospitata.

Oggi scopriamo che fra Zorzi e Stanzani sarebbe nata una bella amicizia. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi i due ragazzi passeggiano per le vie di Milano insieme al cane di Tommaso. Ridono insieme, incontrando anche altri amici, e si abbracciano. Se la vita privata del ballerino di Amici 2021 è un mistero, quella dell’opinionista dell’Isola dei Famosi nell’ultimo periodo ha subito una svolta.

Dopo la fine del GF Vip e l’inizio di una brillante carriera in tv infatti Tommaso ha trovato l’amore. Il nuovo fidanzato è Lorenzo Campi, rampollo torinese che l’influencer avrebbe conosciuto grazie a Didi una loro amica comune. Mentre Zorzi si divide fra la televisione e il nuovo fidanzato, Stanzani sarebbe concentrato solo sulla danza. “Questo è stato il mio inizio – ha confessato a Verissimo -. Amici mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano. Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare”.

Il prossimo 15 maggio andrà in onda la finalissima di Amici 2021. A sfidarsi per il podio saranno Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. Niente da fare invece per Tancredi e Serena: il cantante e la ballerina hanno abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi nel corso della semifinale.