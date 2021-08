Zorzi e Stanzani, l’amore è ufficiale: prime presentazioni in famiglia

editato in: da

L’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani procede a gonfie vele. Dopo il primo bacio in barca, la coppia si è spostata in montagna per le prime presentazioni in famiglia. L’influencer milanese si è infatti spostato a Bormio con mamma e sorella per gli ultimi stralci di ferie e prima di tornare agli impegni lavorativi della nuova stagione.

In queste nuova vacanze in montagna, Zorzi si è mostrato particolarmente rilassato, proprio come ha dichiarato nel corso delle stories su Instagram che ha dedicato al resort in cui si trova con la madre Armanda e con la sorella Gaia: “Montagna d’estate. L’unico posto dal quale torno che sembra sia stato in vacanza”.

A renderlo felice è anche l’amore per Stanzani, che si è sviluppato senza bruciare le tappe e senza troppo clamore social, se si fa eccezione per le poche foto che hanno condiviso dei momenti insieme. Sono però usciti allo scoperto quasi subito e dopo la conclusione dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, alla quale Tommaso Stanzani ha partecipato come ballerino.

Giovanissimo, ha anche raggiunto un altro importante traguardo, quello della maturità. Tommaso Zorzi si è fatto sentire a esame superato, complimentandosi con il suo fidanzato e sciogliendo ogni dubbio sulla loro relazione. La loro unione si sta facendo sempre più solida, giorno dopo giorno, tanto che Zorzi ha ritenuto opportuno coinvolgere anche la famiglia e alcuni amici, come Gabriele Parpiglia.

Per vivere al meglio questo nuovo e felice capitolo della sua vita, l’influencer milanese ha deciso di lasciare un po’ indietro i social per disintossicarsi da quel mondo che ha creato il suo personaggio. L’esperimento ha sicuramente funzionato, poiché Zorzi appare più disteso e sereno, come non lo si vedeva ormai da molto tempo.

Non solo l’amore di Stanzani ma anche quello della sua famiglia, che ha ritrovato vicina dopo un periodo di lontananza e di incomprensioni. Le vacanze sono state quindi la giusta occasione per coinvolgere la famiglia, che ha accolto il nuovo arrivato con estrema naturalezza. Il futuro di questa unione sarà scritto dal tempo ma il presente promette bene. Entrambi, sono attesi per la nuova stagione televisiva.