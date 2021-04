Zorzi e Oppini ancora insieme: su Instagram annunciano nuovi progetti

editato in: da

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini tornano insieme in tv. Dopo il grande successo al Grande Fratello Vip, di cui il rampollo milanese è anche vincitore, i due amici sono pronti a un nuovo incontro pubblico voluto fortemente da Maurizio Costanzo.

La foto che ha entusiasmato i fan è comparsa sull’Instagram ufficiale di Zorzi, che si è mostrato con l’amico Oppini senza rilasciare troppe anticipazioni. “A grande richiesta” è il suo unico commento, lasciando intendere che l’attesa per il loro ritorno insieme si sta facendo sempre più ristretta.

Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i due siano stati scelti come ospiti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, dove Zorzi è ormai di casa. Non contento per il solo MCS, Tommaso ha raddoppiato gli eventi destinati a Francesco con una lunga intervista a Punto Z, in onda su Mediaset Play nella serata di mercoledì 14 aprile.

La loro amicizia aveva appassionato i tanti spettatori del Grande Fratello, anche se il loro rapporto è stato troncato prematuramente dall’uscita di Oppini a dicembre. Il figlio di Alba Parietti aveva infatti deciso di interrompere la sua permanenza nel programma dopo che la produzione aveva annunciato un importante prolungamento del reality.

Le lacrime di Tommaso Zorzi per la sua scelta avevano sciolto anche i cuori più gelidi, fino alla dichiarazione d’amore che aveva riservato all’ascolto sincero di Cristiano Malgioglio. L’artista siciliano era, difatti, riuscito a fargli confessare i suoi sentimenti per Oppini.

Un amore, il suo, che non si è placato nonostante la fine dello show televisivo: “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello, io mi sono dichiarato mettendo da parte come sempre l’orgoglio che oramai è inesistente. Ci sentiamo spesso – ha continuato – è stata una persona che mi ha veramente aperto la porta del cuore”.

Non sono mancate le considerazioni sulla fidanzata dell’amico, Cristina, che l’ha supportato durante la sua ultima esperienza in televisione: “Provo una sana invidia per la sua fidanzata, perché credo che lei abbia al suo fianco un uomo con la ‘U’ maiuscola”.

Che Maurizio Costanzo avrebbe esaltato la figura di Tommaso Zorzi, passando anche per il suo fedele compagno nella Casa, era apparso chiaro fin dalle prime battute rilasciate dal celebre giornalista proprio sul conto dell’influencer lombardo.

Approdato sulla tv generalista con la partecipazione al GFVip, gode così anche della stima di Maurizio Costanzo, che si è detto già entusiasta di poter lavorare con lui. Intervenuto all’ultimo appuntamento con TvTalk, ha dichiarato: “Trovo che Zorzi sia molto carina come persona e spero di poter continuare a collaborare con lui, per molto tempo”.

Al Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini condivideranno il palco anche per cantare un brano scelto per loro, col quale avranno ancora la possibilità di guardarsi negli occhi come hanno fatto nella Casa del Grande Fratello.