Zorzi e Oppini, amicizia in ripresa: il gesto di Francesco su Instagram

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Un’amicizia che ci ha fatto sognare, quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, conclusasi nel peggiore dei modi ma pronta a rifiorire da un momento all’altro. Come spesso accade nella vita, non tutto è perduto. Dopo la fine del GF Vip, i due si sono frequentati per qualche settimana per poi perdere i contatti definitivamente. Il figlio di Alba Parietti non è però sembrato intenzionato a dimenticare, tornando su Instagram per una dedica celata all’influencer e suo amico.

Zorzi e Oppini vicini alla pace

Sono stati tra i protagonisti del GF Vip 5 e tutto faceva presupporre che il loro legame sarebbe durato molto a lungo. Una serie di incomprensioni, però, ha comportato che i rapporti si congelassero. A rivelarlo è stato Zorzi durante un’intervista a Verissimo, resa a novembre, nella quale ha rivelato di non avere contatti con Francesco Oppini dall’estate.

L’ex vippone e commentatore sportivo ha continuato a condurre la sua vita mantenendo il riserbo più stretto. Il suo gesto ha quindi sorpreso ancora di più, vista la sua tendenza a rimanere nelle retrovie e non esprimersi troppo rispetto ai suoi sentimenti. Il suo moto di distensione ha quindi lasciato tutti senza parole.

Il gesto di Oppini per Tommaso Zorzi

Dopo mesi di silenzio, Francesco Oppini ha così deciso di pubblicare una Stories su Instagram nella quale ha mostrato un quadro che lo vede ritratto insieme al suo amico. Un fumetto nel quale entrambi sorridono, un’immagine di gioia che ha fatto pensare alla possibilità di un loro ritorno insieme, fianco a fianco, proprio com’è stato nella casa del GF Vip.

“Ho deciso che da gennaio sarà esposto a casa mia”, ha scritto Francesco a corredo dell’immagine. L’hashtag di accompagnamento, #autoregali, chiarisce inoltre che il regalo non gli è stato spedito da Zorzi e che comunque l’amicizia si è raffreddata. Le porte di Zorzi sono comunque rimaste aperte, proprio come aveva dichiarato a Silvia Toffanin: “A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.