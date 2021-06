Zorzi geloso di Can Yaman: il messaggio a Tommaso Stanzani

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici sono sempre più vicini e l’influencer svela di essere geloso di Can Yaman. Il vincitore del GF Vip e il ballerino della scuola di Maria De Filippi si frequentano da qualche tempo. Dopo diversi messaggi pubblicati su Instagram da Zorzi, i due ragazzi sono stati paparazzati più volte insieme, fra abbraccia e complicità.

E se qualche settimana fa da parte di Zorzi è arrivata una piccola ammissione della love story, ora spunta anche la gelosia dell’opinionista dell’Isola dei Famosi nei confronti del ballerino. A scatenarla Can Yaman, attore e fidanzato di Diletta Leotta, molto amato in Italia. “Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…”, ha scritto Tommaso nelle Stories, mostrando un messaggio inviato all’ex concorrente di Amici.

L’episodio ha divertito molto i follower che attendono la reazione di Tommaso Stanzani. Il ballerino di Amici è stato fra i protagonisti più amati dello show, complice un grandissimo talento. La sua eliminazione, arrivata a sorpresa, ha commosso professori e allievi, da Lorella Cuccarini alla Celentano sino a Martina Miliddi, che ha sofferto più di tutti per il suo addio. “Io e Martina abbiamo legato davvero tanto nella scuola – ha confidato lui a ComingSoon -. Io ero l’unica persona con cui si confidava. Lei molto spesso si fa prendere dalle emozioni ed è difficile capirla. Noi invece ci capivamo con poco, ci siamo aiutati a vicenda. A volte bastava uno sguardo per capirci. Ho legato anche con Leonardo ed Enula, ma con Martina è nata un’amicizia speciale”.

Dopo aver lasciato la scuola di Amici, Tommaso ha ricevuto una proposta di lavoro da Arisa, per collaborare insieme, e una borsa di studio da Michele Merola, coreografo internazionale. Da sempre molto riservato, Stanzani non ha commentato ancora il legame con Zorzi, ma i due sembrano particolarmente felici.

Can Yaman nel frattempo sta vivendo un’intensa love story con Diletta Leotta. Il divo turco e la conduttrice sportiva sono più innamorati che mai, nonostante i gossip e i numerosi ostacoli che hanno dovuto superare. Mentre Mr Wrong, la nuova fiction con Yaman, si è già rivelata un successo, presto l’attore sarà in tv con il remake di Sandokan in cui reciterà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi.