Fonte: IPA Golden Globes 2025, pagelle look: Nicole Kidman dea moderna, Zendaya vince in bronzo

È bastato il bagliore di un anello di diamanti taglio cushion per scatenare la curiosità dei tanti fan di Zendaya e Tom Holland. Lei, da sola sul red carpet dei Golden Globe, ha infatti sfoggiato un prezioso brillocco che fa pensare a un imminente grande passo. Sarà davvero così? Di certo il vasto pubblico della coppia ha iniziato a sognare in questo senso, sebbene nessuno dei due si sia sbottonato sulla faccenda. Gli indizi però ci sono tutti, dal gioiello alla solidità della relazione dei due attori che va avanti dal 2021, e chi siamo noi per infrangere i sogni di chi li vede già pronti per l’altare?

Zendaya, l’anello di diamanti che fa sognare

Il peso dell’esistenza di Zendaya sul red carpet, oltre per le mirabolanti prove sul grande schermo, è tutto nel sontuoso collier 48 carati di Bulgari con pendente in tormalina paraiba, incastonata nell’ovale che dà importanza al décolleté incorniciato dallo scollo a cuore dell’abito terracotta Luis Vuitton, sfoggiato per i Golden Globe. La stessa pietra è montata sul vistoso anello che l’attrice californiana porta all’anulare destro. E fin qui, direte voi, tutto torna.

Se non fosse per un altro gioiello, diverso da quelli portati per l’occasione e che sembra pescato direttamente dalla sua collezione personale. La posizione ci stuzzica, anulare sinistro quindi arteria che conduce direttamente al cuore, quindi fidanzamento, quindi nozze. La forma però ci destabilizza, perché non siamo di fronte a un solitario tradizionale che chiama a gran voce l’abito bianco, ma Zendaya indossa una pietra (e che pietra!) taglio cushion che lascia spazio a una serie di dubbi che dobbiamo sopportare fino a un (presunto) annuncio ufficiale.

Fonte: IPA

Perché Tom Holland era assente ai Golden Globe

Non è di certo una novità. La coppia, che ha ufficializzato la relazione nel 2021 dopo che si era pizzicata per anni, ama la discrezione e – soprattutto – detesta i proclami strillati soprattutto quando si tratta di parlare della propria vita privata. E così, Zendaya, candidata per il titolo di Miglior attrice in un film commedia o musicale per il ruolo ricoperto in Challengers, ha sfilato da sola sul tappeto rosso per godersi il suo momento speciale.

A specificarlo era stato proprio il suo compagno, che ha deciso coscientemente di mettersi da parte perché a brillare fosse lei, presto nuovamente al fianco di Tom Holland al cinema nella rilettura dell’Odissea di Omero di Christopher Nolan al cinema nel 2026. L’anello al dito di Zendaya potrebbe quindi essere un annuncio non troppo velato delle intenzioni future della coppia che, come abbiamo detto, preferisce la discrezione ai facili pettegolezzi.

Non è comunque la prima volta che anelli equivoci fanno capolino sulle dita dell’attrice simbolo della nuova generazione. Era accaduto già nel 2023, circostanza però subito smentita dalla diretta interessata: “Ma non posso pubblicare nulla, ragazzi! – Ho pubblicato per il mio berretto, non per l’anello. Pensavate davvero che l’avrei rivelato così?”, aveva scritto sui suoi social, spegnendo quindi sul nascere la fiamma dell’entusiasmo di chi l’avrebbe voluta già all’altare. E adesso? Tutto tace. Non ci resta che aspettare. E sperare.