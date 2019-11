Chi è Yvonne Catterfeld, protagonista della Famiglia Von Trapp

editato in: da

Nata a Erfurt (Germania) il 2 dicembre 1979, Yvonne Catterfeld è una delle protagoniste del film La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica, proposto stasera in prima serata su RAI 1 e uscito per la prima volta nel 2015.

La Catterfeld, che sul set appena citato è stata diretta da Ben Verbong, inizia il suo percorso nel mondo della musica da adolescente seguendo lezioni di piano e di flauto. Finiti gli studi (durante i quali incide qualche brano sotto pseudonimo ma con poco successo), si iscrive a un concorso di canto e conosce il manager Thomas Stein.

Firma così il primo contratto discografico e, nel 2001, pubblica il primo singolo. Negli anni successivi arriva per lei la partecipazione a diverse soap opera tedesche. Nel frattempo prosegue la carriera di cantante, incidendo singoli che raggiungono i primi posti in classifica in diversi Paesi. Il suo primo album, dal titolo Meine Welt, conquista addirittura il Disco di Platino. La Catterfeld porta a casa l’ambito riconoscimento anche per il disco Farben Meiner Welt.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile ricordare la partecipazione, nel 2014, alla versione franco-tedesca de La Bella e la Bestia, film nel quale hanno recitato pure l’ex marito di Monica Bellucci Vincent Cassel e Léa Seydoux, Palma d’Oro a Cannes per La Vita di Adele. Da non dimenticare è anche il successo ottenuto grazie alla soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten e al ruolo di Julia Blum (la serie è andata in onda dal 2002 al 2005 sul canale televisivo tedesco RTL).

Presente su Instagram con un profilo seguito da più di 200mila persone, Yvonne Catterfeld condivide soprattutto scatti legati all’ambito professionale. La cantante, autrice e attrice tedesca, che dal 2016 al 2018 è stata giudice del talent canoro The Voice of Germany, dal 2004 al 2007 ha avuto una relazione sentimentale con Wayne Carpendale, attore tedesco classe 1977 noto per i ruoli in soap di successo come Tempesta d’Amore e Il Medico di Campagna.

Poco dopo la fine della liason con Carpendale ha iniziato a frequentare il collega Oliver Wnuk, suo compagno di set nel film U-900, pellicola tedesca ambientata a metà degli anni ’40. Nel 2014 la coppia ha accolto il primogenito Charlie.