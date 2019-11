Ylenia Carrisi, in tv il suo volto oggi. Romina Power: “Aiutatemi a trovarla”

editato in: da

Ventisei anni dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi, Romina Power non si arrende e lancia un appello a Chi l’ha visto nella speranza di riabbracciare la figlia svanita nel nulla nel lontano 1994. La cantante e attrice americana, ex moglie di Al Bano Carrisi, si è rivolta al programma condotto da Federica Sciarelli per lanciare un messaggio.

Romina è convinta che Ylenia possa essere viva e che potrebbe ascoltare il suo messaggio, ricordando un passato che ha dimenticato. Nel corso di Chi l’ha visto è stato mostrato un identikit della primogenita di Carrisi e i tecnici del programma hanno provato a invecchiare il volto per svelare come potrebbe essere oggi.

A richiederlo, come ha svelato anche Federica Sciarelli, è stata proprio la Power che non ha mai perso la speranza di riabbracciare Ylenia. Era il 6 gennaio quando la ragazza venne avvistata in un albergo insieme ad Alexander Masakela, l’uomo di cui si fidava e che l’aveva soggiogata. Romina è convinta che sia stato lui a cancellare la memoria della figlia e tenerla lontana dalla famiglia per tutti questi anni.

Spera infatti che sia viva e che, grazie agli appelli in tv e su Instagram, potrebbe ricordarsi del suo passato. “La speranza è che Ylenia sia viva – ha confessato – e che abbia cambiato identità perché non ricorda più il suo passato”.

“Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia perché in questo è nata – ha detto Romina nel suo appello -. In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”.

Le indagini sulla scomparsa di Ylenia a New Orleans presentano molte lacune. Nella camera d’albergo della ragazza furono ritrovati i documenti e la sua valigia. Il caso venne chiuso in base alla sola testimonianza di una persona che affermava di averla vista gettarsi nel fiume. Il corpo però non è mai stato ritrovato e in questi anni Romina non ha mai smesso di lottare per la verità. Con lei gli altri figli: Cristel, Yari e Romina Jr, che sperano un giorno di incontrare ancora la bellissima Ylenia e mettere fine all’incubo.