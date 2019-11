Ylenia Carrisi e la speranza di Romina di ritrovarla: il messaggio su Instagram

editato in: da

Sono passati tanti anni, ma Romina Power non si arrende: la fiamma della speranza arde ancora in lei, sebbene le possibilità di poter riabbracciare sua figlia Ylenia si fanno sempre più remote. Come ogni anno, questo è il periodo più difficile per la cantante, perché si avvicina il momento in cui di Ylenia Carrisi si persero le tracce.

La giovane aveva appena 23 anni quando, nel gennaio 1994, si fece sentire per l’ultima volta dai suoi genitori. All’epoca la figlia di Al Bano e Romina era negli Stati Uniti, e più precisamente a New Orleans, dove alloggiava in un albergo assieme a un uomo misterioso e controverso, Alexander Masakela. Nei primi giorni di quell’anno la ragazza scomparve nel nulla, e tutte le ricerche condotte per ritrovarla portarono a un nulla di fatto. Mentre Al Bano, anche dietro testimonianza di una guarda giurata che disse di aver visto una ragazza molto simile a Ylenia gettarsi nelle acque del Mississippi, ha accettato l’idea che sua figlia possa essere morta, Romina Power non ha mai perso la speranza.

Poche ore fa, l’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio che, ancora una volta, rivela tutto il suo dolore e quel barlume di fiducia che le ha sempre permesso di andare avanti. “Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa negli USA nel gennaio 1994. Aveva 23 anni” – scrive Romina. “Non mi sono mai arresa all’idea di non poterla mai più abbracciare. So che deve essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore, mi contatti. Grazie”. E, ad accompagnare questo appello, una delle ultime foto di Ylenia, che ritrae una bellissima ragazza che aveva ancora una vita intera davanti.

La Power continua a fare appello a chiunque possa aver visto Ylenia, nella speranza che arrivi qualche indizio che le possa finalmente confermare ciò che, in cuor suo, sente con forza: che sua figlia è ancora viva. Al Bano ha invece lottato affinché venisse riconosciuta la morte presunta della ragazza, dichiarata infine nel 2014 dal Tribunale di Brindisi.

La scomparsa di Ylenia mise a dura prova il matrimonio tra Al Bano e Romina, che si infranse definitivamente qualche anno dopo. Di recente, comunque, le tensioni si sono appianate e i due artisti hanno ritrovato l’intesa professionale. Ma la profonda ferita dovuta alla perdita della loro ragazza, probabilmente, non si rimarginerà mai del tutto.