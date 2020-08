Yari Carrisi fidanzato con Thea Crudi, Romina Power svela cosa ne pensa

editato in: da

Romina Power, ricordi coi figli e Al Bano su Instagram

Romina Power si racconta e svela cosa pensa di Thea Crudi, la nuova fidanzata di Yari Carrisi. Il secondogenito di Al Bano ha sempre avuto un rapporto speciale con mamma Romina. A unirli l’amore per la natura, una forte spiritualità e la passione per la musica. Non a caso su Instagram, Yari ha scelto di usare il cognome della madre e l’ha ospitata spesso nella sua casa di Cellino San Marco.

Archiviata la love story con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, il giovane Carrisi era tornato single sino all’incontro fortunato con Thea, una biondissima artista italo-finlandese. “Per me è un’estate dolceamara – ha raccontato Romina a Sorrisi e Canzoni Tv -. Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”.

Già qualche tempo fa la Power aveva condiviso su Instagram il video di un’esibizione della coppia, complimentandosi con il figlio e la nuora. Biondissima e con una voce cristallina, Thea si definisce una “artista multidimensionale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di Mantra e meditazione, che da anni – attraverso seminari e concerti – diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità. Insegna il suono come meditazione, collegamento energetico tra il visibile e l’invisibile”.

La vicinanza di Thea ha consentito a Romina Power di alleviare in parte il dolore per la perdita di Taryn, l’amatissima sorella che è venuta a mancare qualche mese fa, lasciando un vuoto enorme. Yari ha trascorso l’estate con sua madre e la compagna. Secondo alcune indiscrezioni il secondogenito di Al Bano sarebbe stato protagonista di un litigio con Loredana Lecciso che l’avrebbe spinto a lasciare le tenute di Cellino San Marco per volare in Croazia, dove vive la sorella Cristel, in compagnia di Romina. “Secondo gli amici – si legge sul settimanale Nuovo -, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”.