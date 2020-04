Yari Carrisi, frasi terribili contro la D’Urso. Che risponde su Twitter

editato in: da

Ci auguriamo che un hacker si sia impossessato del telefonino o del profilo Instagram di Yari Carrisi, secondogenito di Albano e Romina Power. Perché le terribili frasi pubblicate nelle Instagram Stories del suo account contro Barbara D’Urso potrebbero provocare (anzi, hanno già provocato) un caso mediatico. E perché sono troppo brutte e inopportune per essere vere.

Yari, peraltro nel giorno del suo 47esimo compleanno, proprio mentre mamma Romina pubblicava un dolcissimo post su di lui, ha infatti postato la frase “La D’Urso deve morire“, ripetuta tra l’altro due volte, con tanto di commenti concordi a corredo.

Che possa esserci l’azione di un hacker dietro lo confermerebbe il cognome della conduttrice, scritto in maniera non corretta (“La Durso”). Nell’attesa di una spiegazione da parte dell’interessato, però, Barbara non è stata a guardare. E mentre sua sorella Daniela commentava la stories di Yari scrivendo “Dunque tu, figlio di Albano e Romina, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? le stai davvero augurando la morte?” la stessa conduttrice ha postato su Twitter il tutto. Evidenziando la data e il commento di sua sorella, con hashtag #sorelle.

Aspettiamo le reazioni della famiglia Carrisi. E una spiegazione che faccia archiviare tutto questo. Perché non è di odio che il mondo ha bisogno in questo momento. Più che mai.