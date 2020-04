Yari Carrisi, attacco alla D’Urso: la sorella svela la sua reazione su Instagram

editato in: da

Daniela, sorella di Barbara D’Urso, torna a parlare per l’ultima volta delle frasi terribili pronunciate da Yari Carrisi, figlio di Al Bano, contro la conduttrice. Nelle Stories di Instagram, la donna ha svelato la reazione della star di Live – Non è la D’Urso, affermando che non tornerà più sulla questione in futuro.

Barbara non ha mai nascosto il legame molto forte con i fratelli che ha sempre tentato di difendere – come i figli Giammauro ed Emanuele Berardi – dalla sua fama. Negli ultimi giorni però la sorella Daniela ha deciso di esporsi in prima persona per criticare il comportamento di Yari Carrisi che aveva scritto delle frasi terribili contro la D’Urso su Instagram.

Il figlio di Al Bano e Romina Power si è poi giustificato affermando che l’augurio di morire era rivolto alle trasmissioni e non alla persona. Le sue parole però non hanno convinto molto i fan della presentatrice.

“Questo signore, che non ho mai nominato, ha scritto una cosa orrenda. Non mi interessa niente di lui. I rapporti tra mia sorella e la sua famiglia sono una cosa, io non c’entro niente. Non lo conosco. Avrebbe potuto essere qualsiasi personaggio, io avrei condiviso comunque quel messaggio orribile”.

Daniela ha poi svelato la reazione della D’Urso di fronte a quell’attacco così duro: “Barbara non è scesa a quei livelli”, ha ribadito. La donna ha poi spiegato di non voler più tornare sulla questione, confessando di aver ricevuto anche numerosi messaggi e minacce. “Di quel post non vorrei più parlare – ha detto Daniela D’Urso -. Non mi venite più a rompere le scatole. Sono stanca delle minacce che mi arrivano in privato. Non ho altro modo per difendermi da questa pochezza perché io volevo parlare d’amore, di famiglia… sono stanca di bloccare fake! C’è stato un tale, che sicuramente sta guardano, che mi ha rotto le scatole sotto a quel post orribile, parlando di mia sorella e dei suoi programmi. Se non ti piacciono quei programmi, non li guardi e passi oltre!”.