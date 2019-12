XF13, la finale: ospiti, assegnazioni e chi (probabilmente) vincerà

editato in: da

Tutto è pronto per la finalissima di X Factor 13, in onda in prima serata su Sky giovedì 12 dicembre 2019. Una edizione che è stata improntata al cambiamento, a partire da una giuria (quasi) totalmente rinnovata e da nuovi meccanismi di eliminazione, ma che non ha incontrato i gusti del pubblico, scettici sulla scelta dei nuovi coach e sui cantanti in gara, che non hanno brillato particolarmente.

Le uniche conferme sono state la bravura dell’ormai rodato Alessandro Cattelan, sempre più “one man show” e la solita schiettezza, ai limiti della scurrilità, di Mara Maionchi. Che quest’anno è parsa più stanca del solito, tanto da ritrovarsi alla finale, per la prima volta, senza cantanti in gara.

Di seguito, tutti i numeri di questa finale: dove, come e quando. I superospiti e i cantanti accreditati alla vittoria.

DOVE: La finale di X Factor 13 al Forum di Assago

La finale di stasera cambia location: i quattro finalisti si esibiranno presso il Mediolanum Forum di Assago, che negli anni ha accolto i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ad ospitare i finalisti sarà un palco professionale, che nel complesso misura oltre 1200 metri quadrati, con 18 telecamere a immortalare la serata e oltre 800 corpi illuminanti. Per dare vita allo spettacolo della finale, più di 500 tecnici hanno lavorato all’allestimento per ben 72 ore.

CHI: I finalisti di X Factor 13

A concorrere al titolo di vincitore sono Sofia Tornambene, unica superstite della squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta, Davide Rossi accompagnato nel suo percorso di crescita musicale da Malika Ayane, e La Sierra e Booda con Samuel. È la prima volta nella storia del talent show di Sky che due gruppi giungono alla finale; di Over, invece, neppure l’ombra, con Mara Maionchi che resta a bocca asciutta quest’anno (dopo avere vinto nelle due scorse edizioni).

COME: Lo svolgimento della finale di X Factor 13

Tre le manche di gara previste dalla finale. I finalisti si esibiranno inizialmente insieme a Robbie Williams, duettando con il super ospite internazionale della puntata. Solo tre cantanti procederanno all’interno della finalissima, prendendo parte al “Best of”, fase in cui i concorrenti presenteranno un medley dei brani che li rappresentano al meglio, scegliendo fra quelli proposti nel corso delle settimane precedenti. Lo scontro finale, a due, avverrà a suon di inediti e solo uno dei concorrenti uscirà vincitore.

LE ASSEGNAZIONI: I brani della finale di X Factor 13

Il travolgente trio romano, i Booda, ha scelto di riproporre “Heart beat” di Nneka, “212” di Azealia Banks e “Hey Mama” di David Guetta ft. Nicky Minaj, riservando l’inedito “Elefante” per la finale. Giacomo e Massimo invece, il duo rap La Sierra, porteranno sul palco “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De Andrè, “7 Rings” di Ariana Grande e “Dark Horse” di Katy Perry. Il loro inedito per la finale è “Enfasi”, il brano più ascoltato e scaricato tra le proposte inedite di quest’anno. Davide Rossi, di Malika, si esibirà sulle note di “How long (has this been going on)” di Gershwin, “Why’d you only call me when your high” degli Arctic Monkeys e “Don’t stop me now” dei Queen, mantenendo l’inedito “Glum” per la finale. Ultima e favorita Sofia Tornambene, la 17enne civitanovese che non ha mai affrontato un ballottaggio. Sofia canterà “Fix you” dei Coldpaly, “Papaoutai” di Stromae e “C’est la Vie” di Achille Lauro. Il suo asso nella manica per la finale è “A domani per sempre”, brano con cui si è distinta fin dalle audizioni.

I SUPEROSPITI: Robbie Williams alla finale di X Factor 13

Ospiti eccezionali per la finalissima di XF 13. Primo tra tutti Robbie Williams, che a pochi giorni dall’uscita del suo primo album di Natale, “The Christmas Present”, calcherà il palco duettando con i concorrenti e interpretando i brani “Time for change” e “Let it snow”. Insieme a lui ci sarà Ultimo, ospite italiano della notte della finale, che accompagnerà il pubblico in un medley dei suoi maggiori successi e con un’anteprima assoluta del suo nuovo singolo. A chiudere la lista degli ospiti, la stella nascente Lous and the Yakuza. La giovanissima artista belga, originaria del Congo, è l’autrice del singolo “Dilemme”, da settimane nella Top 10 della classifica dei brani virali in Italia di Spotify.

I FAVORITI alla vittoria di X Factor 13

La favorita dai bookmaker alla vittoria di XF 13 è Sofia Tornambene, in arte “Kimono”, 16enne di Civitanova Marche, della under donne di Sfera Ebbasta, che aveva emozionato alle audition con il suo singolo “A domani per sempre” e che non è mai finita al ballottaggio. A contenderle la vittoria, sempre secondo gli scommettitori, sarà il duo La Sierra, i romani Giacomo e Massimo, il cui inedito “Enfasi” è il brano più ascoltato e scaricato tra le proposte inedite di quest’anno.