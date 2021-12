XF, in semifinale fuori Erio. L’ira di Manuel: “Fallimento del programma”

XF 2021, la semifinale di una edizione (sic) tra le più piatte degli ultimi anni, causa “piattume” dei concorrenti in gara, tutti bravini ma nessuna eccellenza, e causa “piattume” del tavolo dei giudici, che quest’anno ha perso l’alchimia dello scorso anno, ha visto l’eliminazione di colui che era stato dato per vincitore dai giornalisti e addetti al settore fin dalla conferenza stampa, il raffinatissimo e “alieno” Erio. Probabilmente troppo alieno per un programma di massa come X Factor, tanto da venir, alla fine “espulso come un brufolo“, citazione di Manuel Agnelli, da chi non ne ha capito il diverso linguaggio, la raffinatezza e sensibilità (il pubblico) e da chi non è stato in grado di proteggerne l’unicità (i giudici).

“È stato un fallimento del programma e del tavolo dei giudici” commenta dispiaciuto Manuel, più triste che arrabbiato. La sensibilità, l’introspezione, il linguaggio di Erio, così diverso da tutto quello visto e sentito finora in tv, andava tutelato e sostenuto. Stoccata ai colleghi, in particolare Emma e Mika, che in fase di ballottaggio con Baltimora hanno preferito salvare quest’ultimo ed eliminare l’alieno. E se Mika raccoglie l’accusa e argomenta la sua scelta, Emma esplode come una miccia: “Ma cosa dici, non mi parlare di proteggere e salvaguardare tu, che quando hai avuto Erio in ballottaggio fratricida con un altro gruppo dei tuoi, i Mutonia, hai preferito loro”. “Me l’aveva chiesto Erio di nominarlo, in quell’occasione, non voler essere sempre protagonista dei discorsi altrui” spiega Manuel. Ma ormai Emma è partita, sbatte i fogli sul tavolo, sbuffa, si agita, perde le piume dell’abito: “Io invece lascio essere protagonista te, soprattutto della tua incoerenza e maleducazione“. “Stavo finendo, Emma”. “Sei pesante, Manuel”. “Tu lo sei sempre”. L’idillio tra i due, se mai c’è stato, è andato a rotoli.

In finale la prossima settimana, a contendersi la medaglia d’oro, ci saranno quindi: Baltimora, di Hell Raton, Fellow di Mika, gIANMARIA, di Emma e i Bengala Fire di Manuel Agnelli.

Due pronostici al volo per la finale di giovedì 9 dicembre 2021: vincerà quasi sicuramente gIANMARIA, l’unico, a questo punto, dotato di x factor (se canta, perché quando parla pare un taglialegna di Asiago), Manuel ed Emma faranno scintille e a tenere alto lo share della puntata saranno soltanto i superospiti: Coldplay e Maneskin, il parto migliore del programma, reduci dalla conquista degli States, tornati a ricordarci due cose: 1. Manuel arriva sempre secondo (Bengala, ci dispiace) 2. “Rockstar ce nasci, non ce diventi”.