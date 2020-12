XF 2020: ecco i 4 finalisti. Giudici soddisfatti (Emma stupisce in rosa)

editato in: da

Il dado è tratto: con l’uscita di Mydrama, under donna della squadra di Manuelito-Hell Raton alla semifinale di X Factor, sono stati decretati i 4 finalisti in gara per diventare campioni dell’edizione 2020 del talent. Ovvero: Blind, il rapper di periferia di Emma, NAIP, lo strampalato artista visionario di Mika, Casadilego, la cantautrice dai capelli blu e la voce magica di Manuelito e i pazzi rockettari Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli.

È una delle prime volte, se non l’unica, in cui i giudici arrivano alla finale con un cantante ancora in gara ciascuno. Fatto che ha reso l’atmosfera sul finale di puntata decisamente rilassata e tranquilla, tra un sorriso e un ringraziamento per la bellissima esperienza da parte degli stessi coach.

Una edizione che è stata particolare e diversa sotto tanti aspetti: a partire dalle restrizioni COVID, il distanziamento, un giudice (Manuelito, si è scoperto solo ieri sera) che è stato in quarantena e ha dovuto dirigere le sue ragazze da lontano, l’ampio spazio dato agli inediti e alle proposte nuove e rivoluzionarie per un talent musicale che fino a questo momento era stato più tradizionale e classico. Quest’anno, invece, la sperimentazione è diventata la nuova parola d’ordine dei giudici, che hanno assegnato brani sconosciuti ai più, fatto duettare i loro ragazzi con artisti di nicchia e poco commerciali (il tormentone sui social ieri sera, in riferimento agli ospiti che hanno duettato con i concorrenti, è stato: “Ma questo/a chi lo conosce?). L’esperimento non sarà sicuramente piaciuto a tutti, ma, per dirla con le parole di Manuel Agnelli: “Quest’anno si è fatto qualcosa di nuovo e rivoluzionario, c’è stata una rottura e abbiamo assistito a una ripartenza”.

Lo stesso Manuel che ha reagito all’enorme dispiacere (leggi: incazzatura) per l’uscita a sorpresa, la scorsa settimana, dei suoi Melancholia, vincitori annunciati di XF e invece eliminati al loro primo ballottaggio, raddrizzando il tiro. Dopo aver vomitato tutto quello che pensava la scorsa puntata, ed aver fatto un “mea culpa” addossandosi la colpa della loro eliminazione (per molti il gruppo avrebbe pagato l’antipatia del loro giudice), su consiglio di qualche esperto, ha passato l’intera puntata a infilare, tra un commento ed una presentazione, ringraziamenti e lusinghe al pubblico da casa, “giudice sovrano, meritevole di plauso per aver capito e supportato un progetto diverso come i suoi LPOF. Captatio benevolentiae che ha sortito il suo effetto: i suoi ragazzi sono finiti dritti in finale, con immenso stupore degli stessi.

Per il resto, degni di nota della semifinale di XF sono stati senza dubbio gli orecchini enormi e posticci di Manuelito, che stupisce sempre più per outfit stravaganti e il look total pink di Emma, dai capelli all’abito al make up. “Da Queen Brown a Lady Pink é un attimo” hanno scritto sui social.