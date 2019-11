XF 13, Malika e Sfera ai ferri corti. E lui commette una gaffe colossale

editato in: da

Con il terzo live di X Factor 13 gli ascolti tornano a crescere, dopo il calo disastroso della scorsa settimana (share dimezzato rispetto alla corrispettiva puntata della scorsa edizione), le preferenze e l’identità dei cantanti in gara si delineano, e anche le personalità dei giudici, tra una Mara Maionchi ormai avvezza (forse troppo) ai meccanismi del gioco, una Malika sempre molto concentrata e sinceramente appassionata alla gara e ai suoi cantanti, Sfera che dimostra di non conoscere una gran fetta della storia della musica (dai Ramones agli Arctic Monkeys, e il web non glielo perdona) e Samuel che partito in sordina – sembrava il meno empatico e il più distaccato alle audition e home visit-, si sta rivelando il migliore nella scelta delle assegnazioni e nella capacità di valorizzare la sua squadra .

In mezzo a tutto questo, tra cantanti che non sembrano ancora aver colpito al cuore i telespettatori, basta farsi un giro su twitter per rendersi conto che Maneskin, Anastasio e Nigiotti sono ancora rimpianti e ben lontani dall’essere rimpiazzati ed esibizioni non sempre apprezzate, a dare pepe al programma sono i battibecchi tra Malika e Sfera, che stanno diventando una vera dimostrazione di antipatia reciproca.

L’ultimo in ordine di tempo quello accaduto proprio nel terzo live, quando dopo l’esibizione di Lorenzo, cui Malika ha assegnato una canzone delle The Ronettes Baby, I Love You, portata al successo dai Ramones con l’album End of the Century del 1980 non è piaciuta a Sfera. E probabilmente nemmeno al pubblico, visto che il ragazzo è finito al ballottaggio, ed è poi stato eliminato.

Malika ha fatto cantare Lorenzo portandolo indietro nel tempo, con tanto di orchestra, coriste e tecnici in camice bianco. Sfera, che lamenta dall’inizio dei live alcune scelte anacronistiche e poco adatte all’età dei cantanti da parte dei colleghi, rincara la dose anche stavolta: “Sembra che devo sempre criticare il concorrente di Malika, ma io dico sempre quello che penso: vorrei sentirti con qualcosa di più recente e adatto alla tua età. Una cosa più nuova”. Piccata la replica di Malika: “Vorrei ricordare a Sfera che questa canzone passa in radio cinquanta volte al giorno”.

A qual punto scatta la risposta impulsiva e poco ragionata di Sfera: “Cosa ascolti, Radio Zeta?”. Che ha non solo innervosito Malika (“Dovresti essere più garbato. Vorrei sapere cosa ascolti se non senti i Ramones. Forse solo le radio dove passi tu, perché sei un vanitoso” anche se lui replica a sua volta: “A me non mi passano in radio perché dico cose sbagliate..” ) ma soprattutto allarmato i produttori che devono aver ricordato in cuffia al rapper come l’emittente faccia parte del gruppo sponsor del programma. Tanto che dopo il break pubblicitario è arrivata puntuale la rettifica di Sfera: “Vorrei salutare Rtl 102.5, radio sponsor del programma, e anche Radio Zeta”. Ma ormai la frittata era fatta e ben gustata dal web.