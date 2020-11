X Factor, terzo Live: ospiti e brani in gara. Mistero su Cattelan

editato in: da

Tutto è pronto per il terzo live di X Factor 2020, in diretta alle 21,15 su Sky e Now tv giovedì 12 novembre. La gara sta entrando nel vivo e giudici e concorrenti, dopo l’eliminazione di Eda Marì ( squadra di Mika) e Manitoba (gruppo di Agnelli) sono sempre più agguerriti e pronti a non fare sconti a nessuno, e dare il massimo.

Ospiti della serata saranno i Purple Disco Machine e Sophie And The Giants ( che si esibiranno sul palco pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena, con la loro hit doppio platino “Hypnotized”) e Fedez, che torna a X Factor da ospite, dopo il suo addio da conduttore, con il singolo “Bella Storia”.

Mistero fitto sulle condizioni e l’eventuale ritorno alla conduzione di Alessandro Cattelan, risultato positivo al COVID e sostituito la scorsa settimana da Daniela Collu. Tutto tace, anche sui social, sia lato programma che sull’account del diretto interessato. Quasi sicuramente sarà nuovamente Daniela a farne le veci.

LE ASSEGNAZIONI DI MIKA

Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato

N.A.I.P. presenterà l’inedito Oh Oh Oh

LE ASSEGNAZIONI DI EMMA

Blind proporrà il suo inedito Cicatrici

Blue Phelix canterà Mi Ami

Santi proporrà Morrison.

LE ASSEGNAZIONI DI HELL RATON

Casadilego si esibirà con il suo inedito Lontanissimo

Cmqmartina eseguirà Sparami

Mydrama canterà Vieni con me

LE ASSEGNAZIONI DI MANUEL AGNELLI

Little Pieces of Marmelade la loro composizione originale LPOM,

Melancholia cover Grounds degli Idles

Sono proprio i Melancholia, per ora, i favoriti dai bookmaker per la vittoria.