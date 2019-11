X Factor, ospiti e assegnazioni del quarto live. E il favorito alla vittoria

editato in: da

X Factor, tutto pronto per il quarto live, in onda giovedì 14 novembre 2019. Il reality è arrivato quasi al giro di boa, con otto cantanti rimasti in gara su 12. Si delineano strategie, si definiscono personalità dei giudici e dei ragazzi, e i giochi cominciano a farsi “duri”.

Per i bookmaker fino a pochi giorni fa favoriti alla vittoria erano i Booda, uno dei gruppi di Samuel. Oggi le carte si ribaltano e il cantautore romano di Mara Maionchi, Eugenio Campagna in arte “Comete”, scavalca i Booda e diventa il favorito alla vittoria, a 2.25 su Sisal Matchpoint.

Per gli scommettitori Eugenio Campagna e i Booda stanno rispettivamente a 1.20 e 1.30; si giocano l’ultimo gradino Sofia Tornambene (Fedez), a 1.80, i Sierra (Samuel) vicinissimi a 2.00, e Nicola Cavallaro (Mara) a 2.25.

Stando a questi pronostici, nel quarto live sarebbero a rischio eliminazione Giordana, Davide e i Seawords.

Per quanto riguarda il quarto live del 14 novembre, ecco le assegnazioni dei giudici:

Sofia Tornambene: “Papaoutai” di Stromae

Giordana Petralia: “Highest in the Room” di Travis Scott

Nicola Cavallaro: “90min” di Salmo

Eugenio Campagna: “Delicate” di Damien Rice

Davide Rossi: “Don’t Stop Me Now” dei Queen

Seawards: ”Feel” dei Seawards

Booda: “M.I.L.F. $” di Fergie

Sierra: “Snow (Hey Oh)” dei Red Hot Chili Peppers

Ospiti della puntata saranno Gianna Nannini, alla viglia dell’uscita, venerdì 15 novembre, del suo atteso disco d’inediti La differenza e Mabel, 23enne cantante britannica figlia e nipote d’arte (sua mamma è la cantante svedese Neneh Cherry, suo papà il produttore discografico Cameron McVey), forte del successo di Don’t Call Me Up.