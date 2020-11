X Factor, Lodovica Comello condurrà la puntata al posto di Alessandro Cattelan

editato in: da

Sarà Lodovica Comello a condurre la prossima puntata di X Factor al posto di Alessandro Cattelan. Era stato proprio il conduttore ad annunciare su Instagram la sua positività al Coronavirus con un post. Il presentatore aveva pubblicato un tenero disegno delle figlie Olivia e Nina, frutto del suo legame con Ludovica Sauer. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid – si legge -. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica Sauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

In tanti si erano chiesti chi sarebbe arrivato al timone di X Factor al post di Alessandro Cattelan. Una risposta è arrivata in queste ore da Dagospia che ha annunciato l’arrivo di Lodovica Comello, sostituta del presentatore. Una scelta che arriva dopo numerose ipotesi, fra cui quella di una conduzione a distanza come accaduto per Carlo Conti con Tale e Quale Show.

L’appuntamento con i Live è previsto per il prossimo 5 novembre. I concorrenti si troveranno quindi a interagire non solo con i quattro giudici – Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton Manuelito – ma anche con Lodovica Comello. Trent’anni e una lunga carriera alle spalle, la Comello ha già guidato con successo Italia’s Got Talent, ha inoltre recitato nella serie tv argentina Violetta.

Nel frattempo Alessandro Cattelan ha ricevuto il pieno sostegno da parte della squadra di X Factor. Fra i primi a commentare il suo post Emma Marrone che ha scritto: “Sei il nostro capitano, tieni duro Alessandro!”, un messaggio pieno di affetto che è arrivato insieme a quelli degli altri giudici e della produzione del programma. “La famiglia di #XF2020 è con il nostro capitano Alessandro Cattelan”, si legge sui social.