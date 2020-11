X Factor, le novità del secondo Live: brani, conduttore e super ospiti

editato in: da

Grandi novità per il secondo Live di X Factor, in diretta giovedì 5 novembre 2020. Oltre alla sostituzione in corsa del conduttore Alessandro Cattelan, risultato positivo al COVID, ci saranno dei superospiti d’eccezione: i Maneskin, che proprio da XF sono hanno preso il volo, con il loro nuovo brano Vent’anni.

A fare da padrone, anzi, padrona di casa sarà Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata. Vicina a giudici e concorrenti di questa edizione, Daniela è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto in passato StraFactor.

La Collu, 38enne romana, attualmente una delle voci di RTL 102.5, annuncerà dunque a inizio puntata chi sfiderà in un ballottaggio immediato Eda Marì, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del primo Live: sarà l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato in questi giorni sulle piattaforme digitali tra gli inediti presentati durante la puntata d’esordio, e solo uno dei due passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno dello show.

Questi i brani che canteranno i concorrenti nel secondo Live:

HELL RATON

Cmqmartina canterà Il mio canto libero di Lucio Battisti;

Mydrama canterà Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta;

Casadilego canterà Xanny di Billie Eilish.

MIKA

Eda Marì canterà Anche fragile di Elisa;

NAIP canterà Bla bla bla di Gigi D’Agostino;

Vergo canterà E ritorno da te di Laura Pausini.

MANUEL AGNELLI

Little Pieces of Marmelade canteranno Sabotage dei Beastie Boys;

Melancholia canteranno Bloodmoney di Poppy;

Manitoba canteranno I wanna be sedated dei Ramones

EMMA

Blind canterà Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys (solo base);

Blue Phelix canterà Sciccherie di Madame;

Santi canterà 8 miliardi di persone di Frah Quintale.