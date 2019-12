X Factor, la semifinale ribalta tutto. Ecco i finalisti

editato in: da

La semifinale di X Factor 13 ha completamente ribaltato le carte: in ballottaggio sono finiti i due favoriti alla vittoria e alla fine ad essere eliminato è stato proprio quello accreditato dai bookmaker come probabile vincitore del talent: Eugenio Campagna.

Il 28enne cantautore romano ha pagato lo scotto della pessima performance della scorsa settimana. Ma ancor più, delle infelici affermazioni a fine esibizione (“Sono stanco”). Sui social i suoi estimatori hanno urlato allo scandalo, “si eliminano gli antipatici e non i meno talentuosi”, ma tant’è.

E così Mara Maionchi, per la prima volta della sua storia a X Factor, è rimasta senza nessun cantante in finale. Mentre Malika, contro ogni previsione, ha portato in salvo l’unico componente della sua squadra rimasto in gara, quel Davide Rossi tanto criticato dagli altri giudici, che rimproverano il fatto di non avergli trovato un percorso definito.

Proprio all’ennesima critica mossa da Sfera, Mara e Samuel in merito, Malika ha sbottato, con un monologo che ha zittito tutti:

“Per l’ennesima settimana mi trovo a dover rispondere con delle argomentazioni concrete e non con parole a vanvera. George Gershwin ha fondato il sound writing americano, base del soul. Quando abbiamo cantato la Bertè, c’era Nile Rodgers sotto, che guarda caso è una evoluzione del soul e del funk. E via via tutte le settimane, in cui vi ho ribadito come il soul e il funk siano la chiave del percorso di Davide, che non si è mai spostato di lì (a parte l’unico peccato di vanità che ci siamo concessi con i Queen). Quindi cara Mara, tra cinque anni Davide probabilmente sarà in America a darci un sacco di shiaffoni…”

Alla fine, a onor di cronaca i finalisti sono: Sofia Tornambene, delle under donne di Sfera Ebbasta, Davide Rossi, squadra under uomini di Malika Ayane, Booda e Sierra, dei gruppi di Samuel. Che ricordiamolo, ai Boot Camp era stato il più criticato nella formazione della sua squadra. E si ritrova ben due componenti su tre in finale.