X Factor, la finale: Emma è una bomba col suo look androgino

Emma Marrone ha letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico durante la finale di X Factor 2020. La cantante ha scelto un look androgino bianco che ha scatenato i fan sui social in unico grande coro di apprezzamento.

Emma, per la prima volta nella sua carriera, ha vestito i panni di giudice a X Factor e, da quando lo show di Sky è iniziato, non ha sbagliato nemmeno un look. Per la finale, ha puntato tutto su giacca e camicia con colletto stretto e bottoni importanti, e il pubblico sui social non ha potuto fare a meno di commentare la scelta azzeccata dell’outfit.

Lei stessa ha definito questo suo debutto nella trasmissione come “importante”, non escludendo un eventuale ritorno qualora le venisse chiesto.

“X Factor è stata un’esperienza incredibile, ho imparato molte cose. Lavorare con questi ragazzi mi ha messo in testa nuovi linguaggi, nuovi suoni”

Ha dichiarato recentemente la cantante a proposito della sua esperienza nel talent.

La finale di X Factor quest’anno è stata divisa in tre manche e nella prima sono avvenuti i “duetti”, nella seconda i “best of” e, nell’ultima, i “cavalli di battaglia”.

Emma è arrivata in finale con l’artista in gara Blind, e per il duetto insieme hanno proposto il brano “La fine” di Tiziano Ferro e Nesli. La Marrone si è esibita anche in solitaria con una performance speciale, interpretando il brano “Latina”, durante la quale ha proposto un altro look, composto da gonna nera attillata con doppio spacco e camicia ampia bianca e trasparente.

Emma ormai è cresciuta e in poco più di un decennio ha calcato i palchi più importanti d’Italia: da grintosa e acerba concorrente di Amici di Maria De Filippi a vincitrice del Festival di Sanremo, ora ha conquistato anche l’arena di X Factor, dove ha dimostrato ancora una volta di sentirsi pienamente a suo agio anche come coach, in grado di consigliare e accompagnare giovani talenti verso il successo, proprio come qualcun altro ha saputo in passato fare con lei, sapendo giocare con la moda e servendosene quando opportuno, per esaltare la sua personalità.