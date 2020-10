X Factor, Emma Marrone si infuria con un concorrente

editato in: da

Schietta e senza peli sulla lingua, Emma Marrone si è infuriata con un concorrente di X Factor che non smetteva di sbadigliare. La nuova edizione dello show è partita alla grande con tantissime novità, a partire dai giudici che continuano a regalare grandi emozioni.

Fra i concorrenti che hanno fatto più discutere c’è Alessandro. Il rapper, nome d’arte NGaty, ha portato sul palco l’inedito Rock’n roll. Sin da quando la telecamera ha iniziato a inquadrarlo dietro le quinte però il ragazzo è apparso annoiato, intento a sbadigliare di continuo. Anche quando è arrivato sul palco Alessandro ha continuato ad avere lo stesso atteggiamento che non è piaciuto affatto a Emma.

Dopo la sua esibizione a X Factor infatti la Marrone ha iniziato a commentare la canzone, definendola molto orecchiabile. Mentre parlava però al rapper è sfuggito l’ennesimo sbadiglio. A quel punto Emma si è fermata e ha chiesto infastidita: “Sei annoiato?”. Il ragazzo ha risposto: “No, ho fatto un po’ tardi ieri sera, sono stato a casa di amici…”. La cantante ha chiesto seccata: “Prima di fare un provino?” e lui ha replicato: “Eh vabbè”.

Il giudice di X Factor si è quindi sfogato, criticando l’atteggiamento del rapper. “Questo lavoro è fatto di orari e di attese, svegliarti presto al mattino, aspettare il soundcheck. Fare le prove. Se vieni qua devi venire con la fame e gli occhi di fuori, se mi sbadigli in faccia sembra che ci stai facendo un favore. Non vedo la fame, la voglia di fare la musica!”.

A commentare l’esibizione anche gli altri giudici. Hell Raton ha apprezzato il sound del ragazzo, mentre Manuel Agnelli ha trovato una somiglianza con Rolls Royce. “Sei stato brano anche se è sbagliata l’attitudine dello sc***o”, hanno commentato i giudici. Lui infine ha tentato di giustificarsi spiegando: “Non mi sono reso conto di avere un atteggiamento fastidioso”.

Nonostante si sia infuriata, Emma ha deciso comunque di farlo passare. “Mi rode il c*** ma per me è sì”, ha detto. Manuel Agnelli invece ha detto “no”, mentre Mika “sì”. Infine Hell Raton ha concluso: “Io la pigrizia l’ho pagata cara, ho imparato caro dai miei fallimenti, per me è no”.