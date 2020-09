X Factor, debutto brillante per Emma: look audace e complicità con Agnelli e Mika

editato in: da

Ha inizio una nuova avventura in compagnia di X Factor: sono molte le sorprese che il talent show di Sky Uno ha riservato al suo pubblico, a partire da una giuria davvero strepitosa. Nuovi nomi si sono affiancati ad alcune delle ‘vecchie leve’ che hanno già rodato il meccanismo della trasmissione. Ed Emma Marrone è senza dubbio uno dei personaggi più attesi sul piccolo schermo.

Settimane intere trascorse ad aspettare questo momento, accontentandosi solamente delle indiscrezioni che arrivavano dal web e delle poche notizie rilasciate tramite i canali ufficiali: ora è finalmente tempo di goderci una nuova edizione di X Factor, che è iniziata con la marcia giusta. Merito, certamente, della complicità che i giudici hanno mostrato sin dal primo momento. Se la nuova composizione della giuria aveva suscitato qualche sospetto tra i telespettatori, il primo appuntamento con il talent show ha dissipato ogni dubbio.

Manuel Agnelli, dopo una stagione di stop, ha fatto ritorno dietro il bancone di X Factor con la sua solita verve battagliera – tanto che, durante le audizioni, ha già avuto un piccolo battibecco con i suoi colleghi. Anche Mika, che era ormai assente da qualche anno, ha accettato di far parte nuovamente della giuria. Ma sono i due nuovi nomi che più hanno suscitato la curiosità del pubblico: Emma Marrone e Hell Raton, alias il produttore Manuel Zappadu.

Per quest’ultimo, X Factor è la prima esperienza televisiva di un certo rilievo, e a quanto pare si è trovato subito a suo agio accanto a dei mostri sacri della trasmissione di Sky Uno. Lo stesso si può dire di Emma Marrone, che ha già mostrato una forte sintonia con gli altri giurati. L’artista salentina, al suo esordio davanti alle telecamere del talent show, è stata davvero brillante – e non è solo un modo di dire. Per l’occasione, infatti, ha scelto un look che non poteva passare inosservato: un elegante tailleur color oro, dai riflessi luccicanti.

Nel corso della serata, i concorrenti si sono susseguiti sul palco, portando in scena esibizioni che hanno sorpreso i giudici e altre che non li hanno del tutto convinti. Non sono mancati, naturalmente, alcuni momenti di grande commozione, ma tutto sommato la prima serata è stata all’insegna del divertimento e dell’allegria. La nuova edizione di X Factor si prospetta decisamente avventurosa.