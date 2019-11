X Factor, la dura replica di Arisa alla Maionchi: “Da te non me l’aspettavo”

editato in: da

Non è passato inosservato il commento che Mara Maionchi aveva fatto durante una delle scorse puntate di X Factor 13, al termine dell’esibizione di uno dei concorrenti. Poche parole, quelle della giudice di Sky, che hanno punto sul vivo Arisa. E la sua risposta non si è fatta attendere, con una serie di stories pubblicate su Instagram.

Tutto ha avuto inizio durante il secondo appuntamento con X Factor, giunto alla sua tredicesima edizione. Il giovane Lorenzo Rinaldi ha dovuto affrontare una dura sfida: Malika Ayane ha deciso di mettere alla prova il suo talento chiedendogli di intonare La Notte, bellissimo brano di Arisa. La sua performance non è particolarmente piaciuta alla Maionchi, che ha giudicato anche la canzone considerandola adatta a persone depresse. Le sue parole sembravano passate in sordina – anche perché alla fine Lorenzo è riuscito a scampare all’eliminazione. Ma a distanza di quasi due settimane è arrivata la risposta di Arisa.

L’artista si è sfogata tra le sue stories di Instagram, attaccando duramente il giudice di X Factor per il suo giudizio frettoloso in merito alla canzone – che tra le altre cose è quarto disco di platino ed è arrivata al secondo posto al Festival di Sanremo 2012. “Mara Maionchi dice: ‘La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti noi” – spiega Arisa, piccata dal commento di cui, a quanto pare, solo oggi è venuta a conoscenza.

“Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti” – continua la cantante. “La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘La vita continuerà'”.

Ma Arisa non si limita a dare voce all’interpretazione del suo grandissimo successo. Si spinge oltre, attaccando proprio la Maionchi: “Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e per apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te“. E poi, la stoccata finale: “Sei una madre e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata, e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”.

Una risposta durissima, quella di Arisa, che non si è certo trattenuta. I fan, che hanno assistito a questo botta e risposta a distanza, rimangono ora in attesa di una eventuale controreplica di Mara Maionchi, che sappiamo bene avere un caratterino pungente. Deciderà di passarci sopra o farà sentire la sua voce?