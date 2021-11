X Factor, 5° live: fuori l’ultima donna (ci salvano gli outfit di Emma)

X Factor, al quinto live, possiamo definitivamente dirlo: come si sente l’assenza dei Maneskin. Mai come quest’anno sembra mancare davvero quell’X factor che dà il nome al programma, l’anno scorso qualcosa c’era, Casadilego, lo ha confermato ieri sera come ospite d’onore, era comunque diversa e speciale. Quest’anno: mah. Nessuno talento che resti impresso, nessuna voce che esca dal coro, l’unico è forse Erio a fare la differenza.

X Factor, quinto Live: fuori Le Endrigo e Nika Paris

Nella puntata di giovedì 25 novembre, a un passo dalla semifinale, sono state eliminate le ultime due quote rosa: Le Endrigo, gruppo maschile che ha giocato fin dall’inizio, complice anche quell’articolo iniziale, sull’ambiguità e Nika Paris, sedicenne bulgara che parla solo inglese e canta in francese. (Perché X Factor in Italia? Ancora ce lo chiediamo). Tra l’altro, ironia della sorte, a far fuori l’ultima donna rimasta in gara, ad essere l’ago della bilancia, è stata proprio Emma, paladina del femminismo tout court.

X Factor, quinto Live: per fortuna c’è Ed Sheeran

A salvare la serata sono state due o tre cose, ovvero: la presenza di Ed Sheeran, aspetto da nerd, voce e carisma pazzeschi, le presentazioni e argomentazioni di Manuel Agnelli, che mangia in testa ai suoi colleghi, e come scrivono su Twitter sono “degne dei discorsi presidenziali di fine anno” (colto, ironico, cazzuto) e gli outfit dei giudici. Mika sempre più pop e fluo, ieri sera in completo rosa e sotto giacca giallo acido, Manuelito versione Joker e soprattutto la regina- in fatto di look- di questa edizione: Emma. Che con le sue mise divide il web ma non passa mai inosservata.

X Factor, quinto Live: i look di Emma protagonisti

Ieri sera si è presentata con un abito di pizzo semitrasparente con tanto di mantella piumata appoggiata sulle spalle. L’effetto era un po’ avvoltoio di Mai dire Goal, ma almeno ha vivacizzato un po’ i forum e i social, che si sono concentrati sui suoi outfit piuttosto che sulle canzoni. Che è tutto dire…