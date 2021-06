X Factor 2021, tutte le novità: giudici, conduttore, nuove regole

editato in: da

È già tempo di tornare a sognare con i nuovi talenti di X Factor 2021: presto lo show di Sky Uno ripartirà con una strabiliante edizione che, dalle prime anticipazioni emerse sul web, si rivelerà ricca di sorprese. Sono davvero tante le novità in arrivo, a partire dal cambio (già preannunciato) al timone della trasmissione. E il talent indosserà vesti completamente diverse, con un regolamento inedito.

X Factor 2021, la giuria

Nessuna novità sul fronte dei giudici: il talent show conferma il team dello scorso anno, che ha riscosso molti consensi tra il pubblico. L’annuncio è arrivato grazie a un video condiviso sui profili social di X Factor Italia, che ha visto come protagonisti proprio Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. I quattro giurati sono pronti a tornare dietro il bancone della trasmissione, per scoprire i nuovi talenti che si affacceranno per la prima volta sul palco di Sky Uno.

Naturalmente, per tutti loro c’è già grande attesa: il successo della precedente edizione si riconfermerà anche quest’anno, nonostante tutte le novità in arrivo?

X Factor 2021, il conduttore

Il primo cambiamento riguarda proprio colui che guiderà il talent show. Per anni, Alessandro Cattelan è stato il volto di X Factor, con una conduzione brillante e spiritosa. Ma al termine della scorsa stagione, aveva annunciato di volersi finalmente ritirare, per dedicarsi ad attività diverse. Nel corso dei mesi si sono succedute tantissime indiscrezioni in merito al nome di colui (o colei) che avrebbe preso il suo posto. Notizie che, però, non sono mai state confermate.

Sino a poche settimane fa, quando finalmente è stato annunciato il nuovo conduttore di X Factor 2021: si tratta di Ludovico Tersigni, giovane attore di grande talento che si troverà presto alle prese con la sua prima esperienza alla guida di un programma tv. Un esordio davvero niente male, considerando quanta attesa c’è nei confronti della nuova edizione dello show.

X Factor 2021, il nuovo regolamento

Tuttavia, la novità più importante riguarda il regolamento di X Factor 2021, che è stato completamente stravolto. Niente più suddivisione per genere o per età, bensì squadre molto più eterogenee saranno protagoniste della prossima stagione del talent: un cambio radicale, di cui mai come in questi ultimi anni si è sentita la necessità. X Factor si fa così portavoce di una musica finalmente priva di etichette, dove a contare è davvero solo la bravura.

Abolite le categorie under donne, under uomini, over e band, il programma acquisisce nuove regole per la formazione delle squadre. Durante le Audition, gli aspiranti concorrenti dovranno ottenere almeno 3 sì per andare avanti nella competizione. Ai Bootcamp accederanno solamente i 48 talenti più meritevoli: i giudici, riunendosi con la direzione musicale di X Factor, potranno confrontarsi sulla progettualità artistica di ciascun concorrente e, sulla base di questo colloquio, verranno formate le squadre (sia singoli che band, senza alcuna distinzione di sesso o di età).

Nessuna novità per quanto riguarda i Bootcamp, mentre agli Home Visit ciascun giudice dovrà scegliere i 3 concorrenti della propria squadra che potranno accedere al Live. L’unica regola? Tutti i giurati dovranno portare alla fase finale almeno un solista e almeno una band.