X Factor 2021, si parte. Ed è già polemica (tra Manuel e Morgan)

Tutto è pronto per l’inizio ufficiale di X Factor 2021, che parte giovedì 16 settembre su Sky 1 (canale 108, digitale terrestre canale 455, disponibile anche on demand, su Sky Go e in streaming su NOW). Una edizione completamente rinnovata, a cominciare dal conduttore, Ludovico Tersigni che prende il posto di Alessandro Cattelan, proseguendo con le categorie eliminate per sempre, e la volontà di fare quest’anno un “X Factor arcobaleno”, perché “dare delle etichette alla musica non ha più senso”, come dicono in coro i giudici. Solo loro sono rimasti invariati, Mika, Emma, Manuel Agnelli ed Hell Raton, dopo l’edizione fortunata dello scorso anno, in tema di complicità e sintonia tra di loro.

Il programma si articolerà nelle tre classiche fasi: tre puntate di Audizioni, due serate di Bootcamp e l`ultimo appuntamento con gli Home Visit. I 12 finalisti che li supereranno andranno in diretta per le puntate dei Live, al Teatro Repower ad Assago (Milano), a partire dal 28 ottobre.

I giudici sono carichi a mille, lo si capisce dalle loro pagine social, l’entusiasmo è alle stelle, e come ogni edizioni che si rispetti non è mancata la polemica dell’ultimo minuto. In questo caso tra un giudice in carica (Manuel) e il solito “polemicone” Morgan. Che dalle pagine di Rolling Stone ha dichiarato che da quando non c’è più lui nel cast il programma “è imploso”, puntando il dito contro i giudici.

“Non c’è nessuno che abbia avuto le pa**e di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando. Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin”

Immediata e secca la replica di Agnelli: “Morgan dovrebbe informarsi prima di aprire bocca. Per quanto mi riguarda, nessuno mi ha mai imposto delle scelte, nessuno mi ha mai detto cosa fare o cosa dire, i pezzi li scelgo io e non sono mai scelte fatte per la televisione”.

Con un inizio così scoppiettante, se ne vedranno sicuramente delle belle.