X Factor 2021, Emma Marrone pubblica la prima foto ed è strepitosa

Emma Marrone pubblica la prima foto che anticipa il ritorno di X Factor 2021 ed è strepitosa. Il talent sta per tornare e su Instagram la cantante ha condiviso uno scatto che svela come sarà la prossima edizione dello show. Dopo l’ultimo successo, la giuria è stata riconfermata.

A scegliere i talenti e a sfidarsi per vincere ci saranno infatti Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone. Grandi cambiamenti invece per quanto riguarda la conduzione che è stata affidata a Ludovico Tersigni, pronto a sostituire Alessandro Cattelan (che sarà in Rai con un nuovo show) dopo dieci anni di conduzione. L’attore e conduttore, arrivato al successo con le serie tv Summertime e Skam Italia, è stato immortalato in compagnia dei giudici.

“Noi”, ha scritto Emma su Instagram, pubblicando una foto in cui sorride, stringendo in mano un bicchiere. Dietro di lei ci sono Mika, Hell Raton, Ludovico Tersigni e Manuel Agnelli. Fra le grandi novità di X Factor 2021 c’è la scelta di eliminare qualsiasi etichetta per le squadre che si sfideranno. I giudici dunque saranno liberi di scegliere qualsiasi artista, indipendentemente dal genere e dall’età. Se nella scorsa edizione a trionfare era stata la straordinaria Elisa Coclite, nome d’arte Casadilego, quest’anno la sfida è aperta.

L’incontro con i giudici di X Factor, divenuti ormai degli amici, è stato una boccata d’aria per Emma Marrone che in queste ultime settimane ha affrontato il dolore per la morte di Michele Merlo. La cantante aveva conosciuto l’artista ai tempi di Amici quando Maria De Filippi l’aveva convocata per sostituire Morgan, ex coach che aveva abbandonato lo show per via di alcuni contrasti con la produzione.

L’artista è morto per un’emorragia cerebrale causata a una leucemia fulminante. Nei giorni in cui era in coma, dopo aver subito un delicato intervento, Emma aveva mostrato il suo sostegno nei confronti del cantante. Dopo la sua scomparsa, la Marrone si è stretta alla famiglia, partecipando alla camera ardente allestita a Bologna per dare l’ultimo saluto all’amico.