XF 2021, scelti i concorrenti per i live. Mika ed Emma contestati

X Factor 2021, ovvero l’edizione 15 del talent musicale più amato della tv, entra nel vivo: nella puntata degli Home Visit (qui il resoconto e le pagelle), andata in onda giovedì 21 ottobre su Sky, sono stati scelti dai rispettivi giudici i 12 concorrenti che accederanno ai live. Tre per ogni squadra. Ma mentre le scelte di Manuel Agnelli ed Hell Raton hanno incontrato il favore del pubblico, Emma e ancora più Mika sono stati flagellati dal web, che non gli hanno perdonato l’esclusione di due cantanti molto amati dal pubblico dopo le audition e i bootcamp: Edo per Emma e i Mombao per Mika

X Factor 2021: i concorrenti dei live

Questi i concorrenti scelti da ogni giudice per la propria squadra:

MANUEL AGNELLI: Bengala Fire (gruppo), Erio e Mutonia (gruppo)

EMMA: Vale Lp, Le Endrigo (gruppo), gIANMARIA

HELL RATON: Edo, Karakaz (gruppo) e Versailles

MIKA: Fellow, Westfalia (gruppo) e Nika Paris

X Factor 2021, Emma e Mika: scelte contestate

Il pubblico del web, sui social ha espresso la propria approvazione per le scelte fatte da Manuel Agnelli ed Hell Raton. Emma invece è stata criticata per aver escluso l’ingegnere Edo, bravissimo pianista e cantautore, un sorta di Raphael Gualazzi in erba, preferendogli l’outsider Vale LP che agli Home Visit ha deluso con una esibizione discutibile e scadente, sbagliando le parole di Che Dio ti benedica (“Che Pino Daniele la possa perdonare” hanno scritto su Twitter).

Ma è stato soprattutto Mika, amato per la sua simpatia ma spesso criticato come giudice, a venir aspramente criticato dal popolo social, che non gli perdona l’esclusione degli originalissimi e innovativi Mombao a favore dei mediocri Westfalia. (“Li ricorderemo solo per il ciuffo del cantante” scrivono sempre su Twitter).

“Stronzata di Mika is done. #XF2021” sentenziano implacabili sui social. Vedremo se il futuro darà loro ragione o meno…