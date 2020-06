X Factor 2020, i nuovi giudici: Cattelan li svela in diretta

editato in: da

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la giuria di X Factor 2020 prenderà forma ufficialmente martedì 9 giugno 2020, alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand), nel nuovo appuntamento con EPCC LIVE, con Alessandro Cattelan.

I nomi dei quattro giudici della prossima edizione del talent saranno rivelati nel corso della puntata dello show di Sky. A presentarli e a raccogliere dalla loro viva voce le loro prime parole da giudici di #XF2020 sarà lo stesso Cattelan , che da padrone di casa anche di X Factor annuncerà la formazione che siederà al tavolo, riservando loro anche qualche sorpresa.

Si parla di tre uomini e una sola donna a comporre la nuova giuria. Nei giorni scorsi erano trapelati i nomi di Emma e poi di Emis Killa. Quest’ultimo, però, ha smentito dai social, chiarendo che lo scorso anno, quando si era autocandidato, non era stato preso in considerazione.

Accanto a loro, sono usciti i nomi di due ex giudici molto amati: Manuel Agnelli e Mika.

Se così fosse, ci sarebbero due nuove entrate e due ripescaggi. Peccato per l’addio di Mara Maionchi, ormai colonna portante del programma. A meno che non faccia come in passato, uscendo dalla porta e rientrando dalla finestra. I fan del programma ne sarebbero felici.