XF 2020, le scelte dei giudici ai Bootcamp. Emma la più criticata

Quando ti chiami Emma Marrone, hai la nome di una “cazzutissima” e ti porti dietro, nel curriculum, l’esperienza di coach in un altro famoso talent musicale (Amici), per l’implacabile popolo del web non ti puoi permettere di sbagliare. O di tentennare. Altrimenti ti fanno lo scalpo.

Ne sa qualcosa la cantante salentina, (per noi) adorabile nella sua schiettezza e autenticità, che infonde in qualunque cosa faccia o dica. Ma che nell’ultima puntata di X Factor 2020, andata in onda giovedì 15 ottobre 2020, quella finale dei Bootcamp, in cui i giudici selezionano la rosa dei “best” 5 da portare agli Home Visit, è parsa visibilmente emozionata e ha manifestato, rispetto agli “scafati” Mika e Agnelli, la sua inesperienza nel talent.

Fatica a dire di no, Emma, si capisce, li vorrebbe portare tutti i suoi “under uomini” in finale, a differenza di Mika che li manderebbe a casa tutti o di Agnelli che sa come muoversi. Emma invece li fa sedere tutti e poi si trova a dover compiere uno “switch” dietro l’altro, con inevitabile dolore suo e dei ragazzi e le critiche dei colleghi e degli utenti di Twitter. Che in particolare, tanto gli uni quanto gli altri, non le perdonano il finale, ovvero la scelta di Blue Phelix al posto di Enrico.

Ed ecco che sulla testa di Emma piovono le peggio critiche e ingiurie, manco avesse tagliato le corde vocali al cantante rimandato a casa. “Incompetente”, “Peggior giudice”, “Ma vai a casa”, “Torna ad Amici”, “Farà la fine di Levante”, tanto per citarne alcuni. Qualcuno la difende, sollevando anche il solito problema sessista: “Anche Manuelito è stato criticato per non aver portato tale Bea ma, chissà perché, con le donne ci si prende sempre il permesso di poter essere più pesanti, offendendo la persona e non la scelta”.

Emma, dal canto suo, commenta attivamente su Twitter, sorvola sulle critiche e confessa la sua evidente emozione: “È stata tosta … davvero .. Grazie a tutti per questa bella energia ..Vi voglio bene e vi do tutte le sedie che ho nel cuore”. E probabilmente, a qualcuno in rete la darebbe pure in testa.

Queste le selezioni dei giudici:

UNDER UOMINI di Emma: Filippo Santi, Leo Meconi, Roccuzzo, Blind, Blue Phelix.

UNDER DONNE di Hell Raton (Manuelito): Casadilego, Ale, Cmqmartina, Daria Huber e Mydrama.

OVER di Mika: Kaima, Disarmo, Eda Marì, Vergo, N.A.I.P

GRUPPI di Agnelli: Yellow Monday, Little Pieces of Marmelade, Wime, Manitoba, Melancholia.