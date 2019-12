X Factor 13: tutto sulla semifinale (e la polemica di Malika)

editato in: da

Grande attesa per la semifinale di X Factor 13, in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Sky Uno. Dopo l’eliminazione di Giordana Petralia (team Sfera Ebbasta) e Nicola Cavallaro (team Mara), in gara sono rimasti solo in 5, a contendersi i posti rimasti per la finalissima di giovedì 12 dicembre. E non sono mancate alcune polemiche pre-puntata, da parte di Malika Ayane. Vediamo insieme chi, come e quando vederla e perché la giudice degli under uomini ha avuto qualcosa da ridire.

X Factor 13, la semifinale: chi è rimasto in gara

A contendersi la vittoria finale di sono rimasti in cinque: Eugenio Campagna per Mara, Sierra e Booda per Samuel, Davide Rossi per Malika e Sofia Tornambene per Sfera Ebbasta.

X Factor 13, la semifinale: come vederla

L’appuntamento per seguire la semifinale Live di X Factor è in programma come sempre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), su Sky Go e in streaming su Now Tv.

X Factor 13: Il favorito alla vittoria

Dopo questa sera rimarrà soltanto la finale, al termine delle quali sarà annunciato il vincitore dell’edizione 2019 del talent. Per il momento, i pronostici danno come favorito il cantautore Eugenio Campagna, nonostante la pessima performance e le polemiche della scorsa puntata.

X Factor 13, le assegnazioni della semifinale

Malika Ayane ha scelto per Davide Rossi “Toxic” di Britney Spears nella prima manche e “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars nella seconda manche.

Sfera Ebbasta ha assegnato a Sofia Tornambene “Human Nature” di Michael Jackson nella prima manche e “Love of my life” dei Queen nella seconda manche.

Mara Maionchi ha scelto per Eugenio Campagna “È una buona idea” di Nicolò Fabi nella prima manche e “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini nella seconda manche.

Infine Samuel ha assegnato ai Booda “Dibby Dibby Sound” di Dj Fresh nella prima manche e “Level Up” di Ciara nella seconda manche.

Ai Sierra “Underworld” di Born Slippy nella prima manche e “Ni ben ni mal” di Bad Bunny nella seconda manche.

X Factor 13: gli ospiti della semifinale

È Tiziano Ferro il superospite atteso per la semifinale di XF. Con ogni probabilità, il cantante di Latina farà ascoltare al pubblico In mezzo a questo inverno, il suo ultimo singolo estratto dal recete Il mestiere della vita. Oltre a lui, protagonista della semifinale sarà anche il pianista siriano Aeham Ahmad.

X Factor 13, le polemiche prima della semifinale

Ha fatto discutere nei giorni scorsi l’intervista rilasciata da Malika Ayane a Vanity Fair, in cui ha lamentato il “sessismo” nella valutazione dei giudici: “A X Factor per una donna è più difficile mostrarsi dura con gli altri -ha, infatti dichiarato la Ayane-. Se lo fai ti dicono e ti scrivono che sei isterica, che hai le mestruazioni, che non sco*i abbastanza…c’è un’enorme letteratura al riguardo. Non ho mai sentito nessuno dei miei colleghi uomini essere messi nella condizione di dover spiegare i loro atteggiamenti più decisi. E non è un giudizio su di loro, anzi: sono adorabili. Ma evidentemente sono più liberi di Mara e me. È come non conoscere la sensazione di uscire di casa in minigonna e ricevere fischi per strada”.