X Factor 13, tutte pazze di Sfera Ebbasta

X Factor 13 è partito in salita quest’anno: vuoi per gli anni che cominciano a farsi sentire, vuoi per una giuria tutta nuova che non aveva incontrato, sulla carta, grandi simpatie, l’inizio non è stato dei migliori. Alla quarta puntata (tre di audizioni, una di bootcamp) gli ascolti stanno salendo ma sono ancora decisamente inferiori a quelli degli scorsi anni.

Tra varie difficoltà, ci sono però due insindacabili certezze, o meglio, rivelazioni: la preparazione di Malika Ayane e la simpatia di Sfera Ebbasta.

Partito con una valanga di preconcetti e antipatia contro, compresa una pesante accusa da parte dei parenti delle vittime di Corinaldo, Sfera si sta rivelando puntata dopo puntata un giudice alla mano, gentile e, a giudizio delle telespettatrici, decisamente “figo”.

Accanto alla maestrina tagliente Malika Ayane, che non perdona niente a nessuno e all’impassibile (pure troppo) Samuel dei Subsonica, Sfera risulta il più empatico con i concorrenti, quello che non disdegna mai un complimento, si commuove (pure), sorride a 45 denti, scherza con Mara – che lo ha già adottato e sostituito a Fedez– e cerca di sdrammatizzare le situazioni più difficili per i ragazzi.

Chi si aspettava il trapper “scazzato” e maledetto, dai rari sorrisi e dalle poche e sgrammaticate parole, si è dovuto ricredere.

E se pure gli uomini criticano il fatto che conosca solo tre termine di giudizio ( “Grandi” “Potentisismi” “Avete spaccato” ) alle donne piace. Soprattutto all’universo femminile dei social. Basta farsi un giro su twitter per rendersene conto:

#xf13 CHIEDO UFFICIALMENTE SCUSA A #SferaEbbasta. È DAVVERO UNA GRAN BELLA PERSONA …NON CREDERE MAI A CIÒ CHE RIPORTANO I GIORNALI !!! 👍👍👍 Grazie a XFactor per avermi fatto conoscere @sferaebbasta in una versione inedita 😃 A-D-O-R-O 💘 Raga ma quindi mi confermate che stiamo tutti sotto mille treni per @sferaebbasta Ci tengo a precisare che quando hanno annunciato Sfera come giudice lo avete tutti odiato ma ora è quello che amate più di tutti, mai giudicare un libro dalla copertina #XF13 No rega, più guardo XFactor più penso che Sfera sia bellissimo. Non solo esteticamente, che diciamocelo, merita parecchio, ma anche nei modi di fare. Sembra un ragazzo dolce e simpatico e non lo so. È stata una rivelazione. @sferaebbasta #XF13 Raga la mia crush per Sfera è completamente fuori controllo ormai #XFactor13 #XF13 Lo dico? Lo dico.noi ridiamo e scherziamo ma io sono sempre più innamorata di sfera #XF13 Vera rivelazione di questo xfactor è Sfera #XF13

Certo, adesso viene il bello: gli home visit con la formazione della propria squadra (dove si evince la capacità del giudice) e a seguire i live, dove non ci sono tagli o montaggi che tengano: viene fuori quello che si è davvero. E lì vedremo se Sfera confermerà o ribalterà il giudizio.