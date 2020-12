Wanda Nara e Icardi, vacanze all’insegna della famiglia e della natura

editato in: da

Wanda Nara e Icardi, le foto della vacanza in campeggio su Instagram

Un Natale diverso per Wanda Nara e Mauro Icardi, all’insegna della famiglia e di un ritorno alla semplicità e alla gioia delle piccole cose. La coppia ha deciso di allontanarsi da tutto e da tutti, di dimenticarsi di pandemia e vaccini e di rifugiarsi in un angolo remoto di mondo, in un campeggio in Argentina.

Insieme a loro e ai cinque figli anche la madre di Wanda Nara e la sorella Zaira con il compagno e due bambini, riuniti tutti insieme per un Natale e un Capodanno certamente insolito, ma altrettanto felice.

Su Instagram la showgirl e il calciatore hanno condiviso diversi scatti che li ritraggono alle prese con bracieri, cucine da campeggio e lunghe passeggiate a cavallo, in ritratti che sembrano quasi scene estratte da “Una casa nella prateria”.

“Alla scoperta degli incredibili paesaggi dell’Argentina, il paese più bello”, scrive Wanda in uno degli scatti.

Una vera e propria bolla, che ha permesso alla famiglia di riunirsi e trascorrere le vacanze insieme pur nel più completo isolamento, un modo per ovviare alle limitazioni imposte dalla pandemia e per vivere ugualmente l’atmosfera delle feste e lasciare divertire i più piccoli. Wanda Nara e Icardi sono volati in Argentina con le loro due bambine, Francesca e Isabella, e i tre figli che lei ha avuto da Maxi Lopez, Valentino, Constantino e Benedicto. Poi ci sono Zaira, sorella di Wanda, con il compagno Jacob Von Plessen e i due figli, Viggo e Mailaka. Infine, la mamma della showgirl, Nora.

“Natura e famiglia, queste sono le mie vacanze preferite”, si legge sotto una delle foto della showgirl, che non dimentica di rivolgere frasi d’amore anche per il suo Maurito: “Amo questi momenti con te”, aggiunge in uno scatto che li ritrae insieme.

Per Wanda Nara e Mauro Icardi questi giorni lontano da tutto vogliono essere anche un modo per ricaricare le batterie e lasciarsi alle spalle qualsiasi polemica. La showgirl, infatti, è reduce dalla diatriba a distanza con Luciana Littizzetto per le sue foto nuda a cavallo (argomento sul quale si è espressa anche Elisabetta Canalis); il calciatore è reduce da un anno piuttosto complicato: infortunatosi al ginocchio, ha dovuto lasciare il suo posto da titolare nel Paris Saint-Germain, con l’allenatore Tuchel che negli ultimi tempi continuava a preferirgli un altro attaccante. Ora il club ha cambiato coach e chissà che anche per Icardi non si tratti di un nuovo inizio. Di sicuro, dopo questa vacanza, la coppia affronterà con una certa grinta il 2021.