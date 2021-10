Wanda Nara, Icardi chiede perdono: le scuse su Instagram

Sembrano essere vicini alla pace Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore, dopo un allontanamento burrascoso dalla moglie che, grazie a dichiarazioni e frecciatine di entrambi sui social ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, ha infatti ammesso i suoi errori dimostrandosi pentito e desideroso di ricevere il perdono della sua amata.

Wanda Nara e Mauro Icardi: il brusco allontanamento

Tutto è iniziato con un messaggio di Wanda Nara su Instagram che ha lasciato spazio a ben pochi dubbi: il matrimonio tra lei e Mauro Icardi è sull’orlo del fallimento a causa di un tradimento. Da quel momento una sequela di gesti e manifestazioni d’affetto o di rancore hanno iniziato a popolare i profili social dei due, attirando la curiosità dei loro sostenitori.

Mauro Icardi, in un primo momento, ha provato a smentire le voci della crisi e a fare finta di niente, mostrando foto che lo ritraevano in compagnia della moglie. La Nara, al contrario, si è invece dimostrata fin da subito determinata, togliendo dalla mano la fede simbolo del suo matrimonio con il calciatore.

A causare la rabbia e la delusione di Wanda, stando a quanto riportato dal quotidiano argentino Clarins, una chat tra suo marito e la modella e attrice Eugenia Suarez. Conversazioni che la showgirl e procuratrice non avrebbe apprezzato affatto e che, per un momento, hanno sembrato portare ad un inevitabile addio.

Mauro Icardi chiede perdono

Insomma, la posizione di Mauro Icardi si è complicata velocemente nel giro di pochissime ore e, ora, il calciatore vuole trovare una soluzione per recuperare il suo rapporto con la moglie Wanda Nara e per tenere unita la sua famiglia. La pace, adesso, sembra essere vicina e, anche questa volta, è stata annunciata su Instagram.

Il calciatore, infatti, si è lasciato andare a pubbliche scuse, mostrandosi decisamente pentito. E le sue parole suonano come un’ammissione di colpa:

Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ferisci.

Il suo ringraziamento va a sua moglie che, a quanto pare, avrebbe già perdonato i suoi errori e avrebbe deciso di dargli una nuova possibilità:

Grazie amore mio per aver continuato a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti Amo.

Wanda Nara, che per adesso è rimasta in silenzio, confermerà la fine della crisi coniugale e il ritorno al sereno o, come già successo nei giorni scorsi, smentirà di nuovo suo marito?