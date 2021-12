Wanda Nara e Mauro Icardi: il loro amore messo di nuovo a dura prova

Wanda Nara e Icardi, le foto della vacanza in campeggio su Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno appena superato un momento difficilissimo: il loro matrimonio stava per finire a causa di un errore commesso dal calciatore, immediatamente scoperto dalla moglie. E proprio ora, che i due sembravano aver voltato pagina, si ritrovano alle prese con un nuovo problema che potrebbe metterli a dura prova.

Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo la crisi non torna il sereno

Hanno attirato l’attenzione di tutti, Wanda Nara e Mauro Icardi. Hanno infatti vissuto una forte crisi che si è abbattuta sul loro matrimonio come un tornado. Il tutto è iniziato quando la donna ha trovato sul telefono del marito dei messaggi veramente compromettenti.

Andata su tutte le furie per via del presunto tradimento, Wanda Nara era sul punto di divorziare e non ha fatto nulla per nasconderlo. Tra frecciatine social, foto e dichiarazioni, la lite tra marito e moglie e i loro tentativi di riconciliazione non sono affatto passati inosservati. Icardi, dal canto suo, profondamente pentito del gesto compiuto ha fatto di tutto per riconquistare sua moglie, compresi dei regali extralusso.

Con la sua determinazione, il calciatore è quindi riuscito a far capitolare Wanda Nara che, almeno inizialmente, sembrava determinata a non tornare sui suoi passi. Proprio adesso, però, che i due si sono ritrovati, tanto da pensare addirittura di allargare ulteriormente la famiglia, un altro grande problema li ha colpiti, mettendo a dura prova il loro ritrovato equilibrio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, cosa sta succedendo

I due coniugi, questa volta, sono alle prese con uno scandalo che non è più di tipo sentimentale e affine al mondo del gossip, ma fiscale. Sono state rivolte loro, infatti, pesantissime accuse: riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione strutturale.

Insomma, dopo essersi occupati di questioni di cuore, sono alle prese con qualcosa che richiederà tutta la loro attenzione e che coinvolge tutti i loro affari. Uno scossone che potrebbe mettere di nuovo a dura prova la stabilità della coppia e del loro matrimonio.

Wanda Nara, per adesso, sembra non essere troppo preoccupata. Si sta infatti godendo il lancio del suo nuovo brand di cosmetici, di cui va particolarmente fiera. Nei prossimi giorni i due, che loro malgrado sono di nuovo al centro dell’attenzione, rilasceranno dichiarazioni?