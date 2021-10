Wanda Nara: Icardi smentisce l’addio, ma lei si toglie l’anello

A casa di Wanda Nara e Mauro Icardi a Parigi

L’addio fra Wanda Nara e Mauro Icardi è un mistero. Dopo la presunta smentita del calciatore infatti, la modella e influencer ha annunciato di essersi tolta il prezioso anello, sfoggiato nelle foto precedenti.

Wanda Nara e Icardi, il mistero dell’addio

Nei giorni scorsi si era parlato di una crisi fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Un addio che, secondo le indiscrezioni, sarebbe avvenuto a causa di un tradimento del calciatore. Fonti vicine alla coppia avevano parlato di una “fuga” della modella con i figli e della decisione dello sportivo di raggiungere Milano per tentare di riconquistarla.

Le foto di Icardi con Wanda Nara

Poco dopo lo stesso Icardi aveva pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni scatti in cui sorrideva insieme alla modella argentina, fra cuoricini e un anello con brillante ben in vista sulla mano di Wanda. Gli scatti avevano fatto pensare a una riconciliazione, ma la situazione è cambiata, ancora una volta, nel giro di pochissime ore.

La risposta di Wanda Nara e la scomparsa dell’anello

A cambiare le carte in tavola è stata proprio Wanda Nara che su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui mostra la mano. “Mi piace la mia mano senza anello”, ha commentato, scatenando ancora una volta i gossip. L’ex opinionista del GF Vip non ha fornito altri indizi riguardo la sua vita sentimentale, ma si è limitata a postare alcune foto dei figli. Wanda è mamma di cinque bambini. Isabella e Francesca sono nate dall’amore per Mauro Icardi, mentre Valentino, Costantino e Benedicto sono frutto del matrimonio con Maxi Lopez, suo celebre ex.

Eugenia La China Suárez fra Wanda Nara e Icardi

Cosa sta accadendo in casa Icardi? Secondo fonti vicini alla coppia a causare la crisi sarebbe stata Eugenia La China Suárez, attrice e cantante famosissima in Sudamerica e grande amica di Wanda. Sarebbe stata proprio lei a far perdere la testa a Mauro, tanto che qualche giorno fa proprio la Nara si era sfogata su Instagram, pubblicando una frase che lasciava poco spazio alle repliche. “Ti sei caricato un’altra famiglia per colpa di una pu*****”, aveva scritto, infuriata, scatenando la reazione del marito.